24 Канал собрал подборку фильмов о школе. В частности, ленты о любви, молодости, вечеринках. Кроме этого, фильмы о социальной иерархии и социальном отчуждении.

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"Простачка"

Легкий фильм о судьбе семнадцатилетней девушки Бьянки Пайпер, живущей вполне обычной подростковой жизнью. Она учится в старшей школе, имеет подруг. Казалось бы, все отлично. Однако после разговора с красавцем школы Уэсли, ее представление о собственной жизни сильно меняется. Парень рассказал, что подруги используют ее.

"Простачка": смотрите трейлер онлайн

"Учитель на смену"

Генри Барт из тех людей, которые не задерживаются на одном месте. В очередной раз он на некоторый период заменил учителя английской литературы в школе для сложных подростков. Генри убежден, что одиночество убережет его от неприятностей, так что он ни к кому и ни к чему не привязывается. Но, оказывается, что близкие у него все-таки есть. Среди них дед в пансионате для пожилых людей, молодая проститутка и ученица-художник с нового места работы.

"Учитель на замену": смотрите трейлер онлайн

"Почти семнадцать"

Старшеклассница Надин Франклин имеет немного друзей, а если точнее, то тесно она общается только со своей лучшей подругой Кристин. Однако однажды она застает своего брата с лучшей подругой в постели. Их дружба разваливается. Все свои жизненные проблемы она рассказывает школьному историку мистеру Брюнери, он становится ее поддержкой и советчиком, ведь в жизни Надин происходят новые события.

"Почти семнадцать": смотрите трейлер онлайн

"Это школа, бро"

Комедийная мелодрама о Лиаме, всю свою жизнь обучавшемся дома. Его мама Клер сильно беспокоилась о нем и мечтала об успешном сдаче экзаменов и поступлении ее сына в престижное учебное заведение. Но посетив школу, впервые за 16 лет, юноша понимает, что хочет там учиться. Он заваливает тест и идет в обычную школу, где его ждут первая любовь, друзья, вечеринки и приключения.

"Это школа, бро": смотрите трейлер онлайн