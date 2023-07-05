24 Канал собрал подборку фильмов о школе. В частности, ленты о любви, молодости, вечеринках. Кроме этого, фильмы о социальной иерархии и социальном отчуждении.
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"Простачка"
Легкий фильм о судьбе семнадцатилетней девушки Бьянки Пайпер, живущей вполне обычной подростковой жизнью. Она учится в старшей школе, имеет подруг. Казалось бы, все отлично. Однако после разговора с красавцем школы Уэсли, ее представление о собственной жизни сильно меняется. Парень рассказал, что подруги используют ее.
"Простачка": смотрите трейлер онлайн
"Учитель на смену"
Генри Барт из тех людей, которые не задерживаются на одном месте. В очередной раз он на некоторый период заменил учителя английской литературы в школе для сложных подростков. Генри убежден, что одиночество убережет его от неприятностей, так что он ни к кому и ни к чему не привязывается. Но, оказывается, что близкие у него все-таки есть. Среди них дед в пансионате для пожилых людей, молодая проститутка и ученица-художник с нового места работы.
"Учитель на замену": смотрите трейлер онлайн
"Почти семнадцать"
Старшеклассница Надин Франклин имеет немного друзей, а если точнее, то тесно она общается только со своей лучшей подругой Кристин. Однако однажды она застает своего брата с лучшей подругой в постели. Их дружба разваливается. Все свои жизненные проблемы она рассказывает школьному историку мистеру Брюнери, он становится ее поддержкой и советчиком, ведь в жизни Надин происходят новые события.
"Почти семнадцать": смотрите трейлер онлайн
"Это школа, бро"
"Очень плохая учительница"
Комедийная лента рассказывает об учительнице средних классов Элизабет Хеслам, которая совсем не любит свою работу. Она мечтает о богатом мужчине. И однажды в школе она встречает молодого учителя, имеющего состоятельных родителей. Элизабет верит, что сможет завоевать его внимание, однако сначала ей нужно накопить увеличение груди.
"Очень плохая учительница": смотрите трейлер онлайн