В материале Кино 24 – 5 удачных фильмов о сильных женщинах. Эти ленты вдохновляют силой духа, не уступающей мужской.

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"По половому признаку"

Биографическая драма рассказывает о жизни Рут Бейдер Гинзбург – это судья Верховного суда США, феминистка и культурная икона.

"По половому признаку": смотрите трейлер онлайн

В течение фильма показано ее борьбу с сексизмом и гендерным неравенством: попытки устроиться в юридическую компанию, желание изменить законы. Справедливая и бескомпромиссная Рут доказывает, что нет ничего невозможного.

"Фрида"

В центре фильма-биографии – мексиканская художница Фрида Кало и ее непростая судьба. Девушка попадает в аварию, где получает много травм. Она остается прикованной к постели и вынуждена страдать от боли до конца жизни.

"Фрида": смотрите трейлер онлайн

Ее утешением становятся картины, которые Фрида начинает показывать известному художнику Диего Ривере. Тот становится ее учителем, товарищем и соратником в борьбе. Только в последние годы жизни она добивается открытия своей выставки в родных краях.

"Эрин Брокович"

Лента основана на реальных событиях – как американская экоактивистка Эрин Брокович боролась с газовой корпорацией PG&E.

"Эрин Брокович": смотрите трейлер онлайн

Дело в том, что продукция этой компании отравляет окружающую среду и нарушает права общины в Калифорнии, люди страдают от опасных выбросов. Сама Эрин Брокович тоже появляется в фильме – на 10 минуте в роли официантки.

"Леди Макбет"

Британский драматический фильм переносит в Англию XIX века. Кэтрин выдают замуж за Александра, который значительно старше ее.

"Леди Макбет": смотрите трейлер онлайн

Девушка сталкивается с несправедливостью: ее не понимают, плохо относятся и запрещают выходить из дома. Кэтрин удается выбраться на прогулку, которая может изменить ее жизнь.

"Скрытые фигуры"

Американская драма создана по одноименной книге, написанной на основе реальных событий. История рассказывает о нескольких афроамериканок, которые проводят математические вычисления для НАСА.

"Скрытые фигуры": смотрите трейлер онлайн

Это нужно для запуска первых пилотируемых космических миссий. Вместе с тем женщинам нужно преодолевать все стереотипы о поле и цвете кожи.