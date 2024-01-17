Среди таких лент культовый фильм "Киборги". Смотрите в подборке 24 Канала, какие еще кинокартины о современной войне стоит увидеть каждому.

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"Киборги"

Это история о настоящих героях своей страны, которые держат Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева, даже когда вражеские силы превосходят их численно в разы. Даже после того как враги объявили о захвате стратегического объекта, украинцы уже четыре месяца удерживают его.

Ждущие их дома верят в их преданность, и эти настоящие герои решили стоять до самого конца. Когда стратегическая группа впервые прибывает в аэропорт, они готовы защищать свою страну здесь, ведь все эти люди просто хотят, чтобы их страна была надежно защищена, а их близкие были в безопасности.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Снайпер. Белый ворон"

Это рассказ о пацифисте-экопоселенце из Горловки, который желает мирного и гармоничного сосуществования с природой, но на Донбассе разгорается война. Главный герой, одаренный выраженным чувством справедливости, отказывается примиряться с беззаконием и отправляется на фронт как украинский снайпер-добровольец.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирный-21"

Это история о доверии и его отсутствии, развернется на фоне событий на востоке Украины в начале 2014 года. Главная тема раскрывается через призму действий луганского пограничного отряда.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь на грани"

Ветераны Павел и Юрий составляют мозаику причин и последствий, создающих современную российско-украинскую войну – с конца 2013 года до наших дней. Они отправились добровольцами на фронт, находились в горячих точках Донбасса, создали самодельный дрон под названием "Фурия", который теперь служит в одном из лучших подразделений аэроразведки.

На протяжении всего этого времени они продолжали творить, имея целью показать миру правду об ужасной войне, которая стала возможной в XXI веке.

"Жизнь на грани": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черкассы"

Миша и Лев, молодые люди из украинского села, непредсказуемо попадают на военный корабль "Черкассы", расположенный в порту крымского озера, в период событий на Майдане в 2014 году.

Во время учений экипажа президент Янукович убегает из Украины, а Крым захватывают "зеленые человечки". Начинается оккупация Крымского полуострова. Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. "Черкассы", наравне с другими кораблями украинского флота, оказывается в озере Донузлав, где путь к морю перекрыт затопленными судами. Украинские корабли последовательно сдаются, однако экипаж "Черкассы" сопротивляется и продолжает отважную, хоть и безнадежную, борьбу с врагом.

"Черкассы": смотрите онлайн трейлер фильма