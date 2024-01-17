Серед таких стрічок культовий фільм "Кіборги". Дивіться в добірці 24 Каналу, які ще кінокартини про сучасну війну варто побачити кожному.

Рекомендуємо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Кіборги"

Це історія про справжніх героїв своєї країни, які тримають Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва, навіть, коли ворожі сили перевершують їх чисельно в рази. Навіть після того, як вороги оголосили про захоплення стратегічного об'єкта, українці вже чотири місяці утримують його.

Ті, хто чекає їх вдома, вірять у їхню відданість, і ці справжні герої вирішили стояти до самого кінця. Коли стратегічна група вперше прибуває на аеропорт, вони готові захищати свою країну саме тут, адже всі ці люди просто хочуть, щоб їх країна була надійно захищена, а їхні близькі були в безпеці.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Снайпер. Білий ворон"

Це розповідь про пацифіста-екопоселенця з Горлівки, який бажає мирного та гармонійного співіснування з природою, але на Донбасі вибухає війна. Головний герой, обдарований вираженим почуттям справедливості, відмовляється примирятися з беззаконням і вирушає на фронт, як український доброволець-снайпер.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний-21"

Це історія про довіру та її відсутність, розгорнеться на тлі подій на сході України на початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму дій луганського прикордонного загону.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя на межі"

Ветерани Павло та Юрко складають мозаїку причин і наслідків, що утворюють сучасну російсько-українську війну – від кінця 2013 року до наших днів. Вони вирушили добровольцями на фронт, перебували в гарячих точках Донбасу, створили саморобний дрон під назвою "Фурія", який тепер служить в одному з найкращих підрозділів аеророзвідки.

Протягом усього цього часу вони продовжували творити, маючи за мету показати світові правду про жахливу війну, що сталася можливою у XXI столітті.

"Життя на межі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Черкаси"

Мишко та Лев, молодики з українського села, непередбачено потрапляють на воєнний корабель "Черкаси", що розташований у порту кримського озера, у період подій на Майдані у 2014 році.

Під час навчань екіпажу, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють "зелені чоловічки". Розпочинається окупація Кримського півострову. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. "Черкаси", нарівні з іншими кораблями українського флоту, опиняється в озері Донузлав, де шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі послідовно здаються, однак екіпаж чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом.

"Черкаси": дивіться онлайн трейлер фільму