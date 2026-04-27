Перед боем Усика: фильмы о спорте, которые не захотите ставить на паузу

Вскоре, 23 мая, украинский чемпион Александр Усик проведет свой первый бой в 2026 году. Он состоится в Египте. Но пока еще есть время до масштабного зрелища, можно посмотреть фильмы на спортивную тематику, которые только добавят адреналина и запала.

"Малышка на миллион", 2004

Рейтинг IMDb: 8,1

Фрэнк Данн – известный тренер по боксу, который переживает довольно сложный период в жизни. Его постоянно волнуют отношения с дочерью, которые являются далеко не лучшими. Но однажды в зал приходит Мэгги, которая очень сильно хочет изменить свою жизнь. Ее самая большая мечта – заняться боксом и чтобы тренером стал Фрэнк. Но он считает, что женщинам не место на ринге, и девушка из кафе не собирается сдаваться.

"Рокки", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Рокки Бальбоа – профессиональный боксер, который обожает кровавые поединки на ринге. Его самая большая мечта – получить пояс чемпиона мира. Чтобы достичь цели спортсмен не жалеет ни соперников, ни самого себя.

"Марти Суприм. Гений комбинаций", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

А если хочется чего-то более нового, то фильм с Тимоти Шаламе в главной роли. События фильма разворачиваются в 1952 году, где главный герой Марти Маузер стремится стать лучшим игроком в настольный теннис, сталкиваясь с культурными и личными вызовами. Противостояние Марти с японским игроком Эндо является сердцевиной спортивной части фильма.

"Невидимая сторона", 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Это биографическая спортивная драма о реальной истории Майкла Оэра – бездомного подростка, которого усыновила одна семья. Но благодаря помощи близких людей парень становится профессиональным игроком в американский футбол.

Что известно о бое Усика с Верховеном?

Бой должен стартовать ориентировочно в 21:45 по киевскому времени. Усик является явным фаворитом в бою против Верховена. Почти все эксперты уверены, что у украинца не должно быть проблем с преодолением сопротивления от Рико.

Организация WBC санкционировала бой Александра и Рико, поэтому именно этот пояс украинец и будет защищать. Его Усик получил в 2024 году в поединке против Тайсона Фьюри.