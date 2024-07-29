5 фильмов о Париже, от которых перехватывает дыхание

Париж – город романтики, любви и неповторимой атмосферы. В этом году столица Франции стала еще и городом спорта, ведь именно здесь проходят Олимпийские игры.

Пока Олимпиада-2024 в самом разгаре, Кино 24 расскажет о фильмах, которые изображают Париж. От побережья Сены до загадочных улочек Монмартра, этот город вдохновляет режиссеров на создание кино, от которого перехватывает дыхание.

Смотрите также Готовьте попкорн: 3 лучшие комедии, которые можно посмотреть на Netflix

"Амели"

Этот культовый фильм рассказывает историю Амели Пулен – загадочной и очаровательной девушки, которая решает изменить жизнь своих других к лучшему.

Каждая сцена ленты пронизана магией и сказочностью, которая отражает красоту Парижа. Места, ставшие символами фильма, такие как базилика Сакре-Кер и канал Сен-Мартен, туннель под Монмартром, дарят зрителю незабываемую атмосферу этого города.



Фильмы о Париже / Кадр из фильма

"Эйфель"

Этот фильм переносит нас в 1889 год, когда инженер Гюстав Эйфель, столкнувшись с многочисленными вызовами и вдохновляясь встречей с таинственной женщиной, начинает строительство своей знаменитой башни. Создание достопримечательности становится не только величественным событием для Парижа, но и личным вызовом для самого Эйфеля.

Фильм с удивительными кадрами и увлекательной историей показывает, как эта архитектурная жемчужина стала символом города.



Фильмы о Париже / Кадр из фильма

"В полночь в Париже"

Этот фильм рассказывает о писателе Гиле, который отправляется в Париж вместе с будущей женой. Оказавшись в городе, Гилл переживает странные приключения, попадая в мир знаменитых художников и писателей 1920-х годов.

Это кинематографическое путешествие во времени, которое сочетает в себе очарование города и магию искусства, а сцена с музыкантами на улицах Парижа оставляет след в сердце каждого зрителя.



Фильмы о Париже / Кадр из фильма

"Хранитель времени"

Фильм погружает зрителя в историю сироты Гюго Кабре, который живет в столице Франции в 30-х годах. После гибели отца мальчика забрал его дядя, который отвечал за работу часов на вокзале. Там и живет Гюго, который питается ворованными продуктами, а в свободное время чинит механизм в часах.

Благодаря увлекательному сюжету "Хранитель времени" дарит зрителям возможность увидеть Париж не только как город любви, но и как город, полон тайн.



Фильмы о Париже / Кадр из фильма

"Перед заходом солнца"

Этот романтический фильм рассказывает о встрече американца Джесси и француженки Селин в поезде в Вену. Они проводят ночь вместе в Париже, прогуливаясь по городу, говорят о жизни, любви и искусстве.

Это трогательная история о встрече двух сердец в величественном городе, раскрывающая настоящую магию Парижа через слова и взгляды главных героев.



Фильмы о Париже / Кадр из фильма

Каждый из этих фильмов демонстрирует что-то особенное, что делает Париж еще более увлекательным и незабываемым местом.