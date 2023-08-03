Первое место в этом рейтинге заняла "Черная пантера", на втором – "Человек-Паук 2". Полный список лент с 1966 года узнайте дальше.

Интересно 10 самых ожидаемых фильмов августа, которые нельзя пропустить

50 лучших супергеройских фильмов

  1. "Черная Пантера"
  2. "Человек-Паук 2"
  3. "Логан"
  4. "Мстители: Завершение"
  5. "Супермен"
  6. "Человек-Паук: Вокруг вселенной"

"Человек-Паук: Вокруг вселенной": смотрите трейлер онлайн

  1. "Темный рыцарь"
  2. "Тор: Рогнарок"
  3. "Чудо-Женщина"
  4. "Суперсемейка"
  5. "Железный Человек"
  6. "Человек-Паук: Возвращение домой"
  7. "Люди Икс: Дни прошедшего будущего"
  8. "Человек-Паук"
  9. "Сторожевые Галактики"
  10. "Мстители: Война бесконечности"
  11. "Люди Икс 2"
  12. "Первый мститель: Вторая война"
  13. "Бэтмен: Маска Фантазма"
  14. "Супермен 2"
  15. "Доктор Стрэндж"
  16. "Робокоп"
  17. "Дедпул"
  18. "Бэтмен возвращается"
  19. "Ракетщик"
  20. "Человек тьмы"
  21. "Геллбой" (2004)
  22. "Бэтмен: Начало"
  23. "Ворон"
  24. "Шанг-Чи"
  25. "V означает Вендетта"
  26. "Неуязвимый" (2000)
  27. "Блейд 2"
  28. "Отряд Самоубийц: Миссия навылет"
  29. "Человек-Муравей"
  30. Tank Girl
  31. "Бэтмен" (2022)

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн

  1. "Первый мститель"
  2. "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"
  3. "Темный рыцарь возвращается"
  4. "Мстители"
  5. "Lego Фильм: Бэтмен"
  6. "Тор"
  7. "Бэтмен" (1966)
  8. "Старая гвардия"
  9. "Скотт Пилигрим против мира"
  10. Infra-Man (1975)
  11. "Мегамозг"
  12. "Призрачный всадник"
  13. "Лига Справедливости Зака Снайдера"