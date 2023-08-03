Первое место в этом рейтинге заняла "Черная пантера", на втором – "Человек-Паук 2". Полный список лент с 1966 года узнайте дальше.

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50 лучших супергеройских фильмов

"Черная Пантера" "Человек-Паук 2" "Логан" "Мстители: Завершение" "Супермен" "Человек-Паук: Вокруг вселенной"

"Человек-Паук: Вокруг вселенной": смотрите трейлер онлайн

"Темный рыцарь" "Тор: Рогнарок" "Чудо-Женщина" "Суперсемейка" "Железный Человек" "Человек-Паук: Возвращение домой" "Люди Икс: Дни прошедшего будущего" "Человек-Паук" "Сторожевые Галактики" "Мстители: Война бесконечности" "Люди Икс 2" "Первый мститель: Вторая война" "Бэтмен: Маска Фантазма" "Супермен 2" "Доктор Стрэндж" "Робокоп" "Дедпул" "Бэтмен возвращается" "Ракетщик" "Человек тьмы" "Геллбой" (2004) "Бэтмен: Начало" "Ворон" "Шанг-Чи" "V означает Вендетта" "Неуязвимый" (2000) "Блейд 2" "Отряд Самоубийц: Миссия навылет" "Человек-Муравей" Tank Girl "Бэтмен" (2022)

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн