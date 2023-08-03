Перше місце в цьому рейтингу посіла "Чорна пантера", на другому – "Людина-Павук 2". Повний список стрічок з 1966 року дізнавайтеся далі.
Цікаво 10 найочікуваніших фільмів серпня, які не можна пропустити
50 найкращих супергеройських фільмів
- "Чорна Пантера"
- "Людина-Павук 2"
- "Лоґан"
- "Месники: Завершення"
- "Супермен"
- "Людина-Павук: Навколо всесвіту"
"Людина-Павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер онлайн
- "Темний лицар"
- "Тор: Раґнарок"
- "Диво-Жінка"
- "Суперсімейка"
- "Залізна Людина"
- "Людина-Павук: Повернення додому"
- "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього"
- "Людина-Павук"
- "Вартові Галактики"
- "Месники: Війна нескінченності"
- "Люди Ікс 2"
- "Перший месник: Друга війна"
- "Бетмен: Маска Фантазма"
- "Супермен 2"
- "Доктор Стрендж"
- "Робокоп"
- "Дедпул"
- "Бетмен повертається"
- "Ракетник"
- "Людина пітьми"
- "Геллбой" (2004)
- "Бетмен: Початок"
- "Ворон"
- "Шанг-Чі"
- "V означає Вендетта"
- "Невразливий" (2000)
- "Блейд 2"
- "Загін Самогубців: Місія навиліт"
- "Людина-Мураха"
- Tank Girl
- "Бетмен" (2022)
"Бетмен": дивіться трейлер онлайн
- "Перший месник"
- "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля"
- "Темний лицар повертається"
- "Месники"
- "Lego Фільм: Бетмен"
- "Тор"
- "Бетмен" (1966)
- "Стара гвардія"
- "Скотт Пілігрим проти світу"
- Infra-Man (1975)
- "Мегамозок"
- "Примарний вершник"
- "Ліга Справедливості Зака Снайдера"