Перше місце в цьому рейтингу посіла "Чорна пантера", на другому – "Людина-Павук 2". Повний список стрічок з 1966 року дізнавайтеся далі.

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"Чорна Пантера" "Людина-Павук 2" "Лоґан" "Месники: Завершення" "Супермен" "Людина-Павук: Навколо всесвіту"

"Людина-Павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер онлайн

"Темний лицар" "Тор: Раґнарок" "Диво-Жінка" "Суперсімейка" "Залізна Людина" "Людина-Павук: Повернення додому" "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" "Людина-Павук" "Вартові Галактики" "Месники: Війна нескінченності" "Люди Ікс 2" "Перший месник: Друга війна" "Бетмен: Маска Фантазма" "Супермен 2" "Доктор Стрендж" "Робокоп" "Дедпул" "Бетмен повертається" "Ракетник" "Людина пітьми" "Геллбой" (2004) "Бетмен: Початок" "Ворон" "Шанг-Чі" "V означає Вендетта" "Невразливий" (2000) "Блейд 2" "Загін Самогубців: Місія навиліт" "Людина-Мураха" Tank Girl "Бетмен" (2022)

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн