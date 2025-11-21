Эти фильмы по-разному переосмысливают миф о кровопийцах: через драму, юмор, любовь или изысканную меланхолию. 24 Канал собрал самые интересные истории, давно ставшие культовыми.

"Интервью с вампиром" (1994)

Рейтинг IMDb: 7,5

В центре истории – вампир Луи, который рассказывает журналисту о своем двухсотлетнем существовании. Он вспоминает трагические потери, вечное одиночество и сложные отношения с харизматичным, но жестоким Лестатом, который и превратил его в вампира. Их история охватывает века и континенты, показывая темную, эстетическую и одновременно философскую сторону вампирской жизни.

"Интервью с вампиром": смотрите трейлер фильма онлайн

"Выживут только любовники" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,2

Меланхоличная история о двух вампирах – Адаме и Еве, которые любят друг друга веками. Он – музыкант, разочарованный современной цивилизацией, она – мудрая и чувственная наблюдательница за миром. Когда Адам погружается в депрессию, Ева приезжает к нему, чтобы вернуть смысл жизни. Их любовная история – это смесь поэзии, джаза, философии и эстетики ночного Детройта и Танжера.

"Выживут только любовники": смотрите трейлер фильма онлайн

"Сумерки" (2008)

Рейтинг IMDb: 5,4

Переехав в мрачный городок Форкс, Белла Свон знакомится с таинственным одноклассником Эдвардом Калленом – вампиром, который живет среди людей. Их история любви становится опасной, ведь существуют другие вампиры, менее мирные. Фильм стал феноменом для подростковой культуры и положил начало целой саге о борьбе, страсть и выбор между холодной вечностью и живыми эмоциями.

Есть еще четыре части вампирской франшизы: "Сумерки. Сага. Новолуние", "Сумерки. Сага. Затмение", "Сумерки. Сага. Рассвет. 1 часть", "Сумерки. Сага. Рассвет. 2 часть".

"Сумерки": смотрите трейлер фильма онлайн

"Что мы делаем в тенях" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Псевдодокументальная комедия о группе вампиров, которые живут вместе в новозеландском доме. Они пытаются решать бытовые проблемы, уживаться друг с другом, ходить в ночные клубы и приспособиться к современному миру. Виаго, Владислав, Дикон и Петир – каждый со своими привычками и возрастными причудами образуют абсурдно смешную "ночную квартиру".

"Что мы делаем в тенях": смотрите трейлер фильма онлайн

