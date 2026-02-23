Какие фильмы о войне в Украине получали престижную кинонаграду BAFTA

Хотя в 2026 году BAFTA не отметила победой украинский фильм "2000 метров до Андреевки", в истории премии уже были случаи, когда ленты о войне в Украине получали награды. В частности, в 2024 году победу одержал фильм украинского режиссера Мстислава Чернова.

В материале 24 Канала рассказываем, какие именно фильмы о войне в Украине получали награды BAFTA.

Какие фильмы о войне в Украине получали победу на BAFTA?

В 2026 году премия BAFTA не отметила победой украинский фильм "2000 метров до Андреевки", который был номинирован в категории "Лучший документальный фильм". Вместо этого организаторы решили отметить российский пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина". Это решение вызвало волну критики в соцсетях из-за обвинений в отбеливании россиян на международной арене.

В то же время в истории кинопремии уже были случаи, когда фильмы о войне в Украине одерживали победу на BAFTA. В 2024 году награду получила лента украинского производства – это был первый случай, когда украинский фильм победил на этой премии. В других случаях побеждали фильмы о событиях в Украине, но иностранного производства.

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм о первых неделях полномасштабной войны, снят украинским режиссером Мстиславом Черновым. В ленте показано Мариуполь в осаде и людей, которые оказались в эпицентре событий под обстрелами российских оккупантов. Фильм одержал победу на BAFTA в 2024 году в категории "Лучший документальный фильм".

"Камень, ножницы, бумага"

Это короткометражная драма, основана на реальных событиях полномасштабной войны в Украине. В центре сюжета – история молодого Ивана, который вместе с отцом-хирургом пытается спасать жизни людей на фронте.

Лента получила BAFTA в 2025 году в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

Тогда украинский актер Александр Рудинский, сыгравший одну из ролей, вышел на сцену и посвятил победу своему погибшему другу Евгению Светличному, о чем заявил в своей речи.

"Украина: Враг в лесу"

Документальный фильм, создан для британского телеканала BBC Two. Он рассказывает о боевых действиях в Украине в 2023 году. Лента получила BAFTA в 2025 году в номинации "Лучший односерийный документальный фильм".

Фильм показывает истории добровольцев, которые ежедневно проходят тяжелые испытания на фронте, а также содержит реальные записи с камер военных и дронов.

Украинский кинематограф сегодня переживает мощный этап развития и уже доказал свою способность получать престижные международные награды. И несмотря на противоречивые решения отдельных премий, украинские фильмы продолжают громко заявлять о себе в мире и заслуживают самых высоких наград.