Які фільми про війну в Україні отримували престижну кінонагороду BAFTA

Хоча у 2026 році BAFTA не відзначила перемогою український фільм "2000 метрів до Андріївки", в історії премії вже були випадки, коли стрічки про війну в Україні здобували нагороди. Зокрема, у 2024 році перемогу отримав фільм українського режисера Мстислава Чорнова.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які саме фільми про війну в Україні отримували нагороди BAFTA.

Які фільми про війну в Україні отримували перемогу на BAFTA?

У 2026 році премія BAFTA не відзначила перемогою український фільм "2000 метрів до Андріївки", який був номінований у категорії "Найкращий документальний фільм". Натомість організатори вирішили відзначити російський пропагандистський фільм "Містер Ніхто проти Путіна". Це рішення викликало хвилю критики в соцмережах через звинувачення у відбілюванні росіян на міжнародній арені.

Водночас в історії кінопремії вже були випадки, коли фільми про війну в Україні здобували перемогу на BAFTA. У 2024 році нагороду отримала стрічка українського виробництва – це був перший випадок, коли український фільм переміг на цій премії. В інших випадках перемагали фільми про події в Україні, але іноземного виробництва.

"20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм про перші тижні повномасштабної війни, знятий українським режисером Мстиславом Черновим. У стрічці показано Маріуполь в облозі та людей, які опинилися в епіцентрі подій під обстрілами російських окупантів. Фільм здобув перемогу на BAFTA у 2024 році в категорії "Найкращий документальний фільм".

"Камінь, ножиці, папір"

Це короткометражна драма, заснована на реальних подіях повномасштабної війни в Україні. У центрі сюжету – історія молодого Івана, який разом із батьком-хірургом намагається рятувати життя людей на фронті.

Стрічка здобула BAFTA у 2025 році в номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".

Тоді український актор Олександр Рудинський, який зіграв одну з ролей, вийшов на сцену та присвятив перемогу своєму загиблому другові Євгену Світличному, про що заявив у своїй промові.

"Україна: Ворог у лісі"

Документальний фільм, створений для британського телеканалу BBC Two. Він розповідає про бойові дії в Україні у 2023 році. Стрічка здобула BAFTA у 2025 році в номінації "Найкращий односерійний документальний фільм".

Фільм показує історії добровольців, які щодня проходять важкі випробування на фронті, а також містить реальні записи з камер військових і дронів.

Український кінематограф сьогодні переживає потужний етап розвитку та вже довів свою спроможність отримувати найпрестижніші міжнародні нагороди. І попри суперечливі рішення окремих премій, українські фільми продовжують голосно заявляти про себе у світі та заслуговують на найвищі відзнаки.