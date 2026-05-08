В День памяти и победы над нацизмом: фильмы о Второй мировой войне, которые надо увидеть
- Украина вместе с большинством стран Европы отмечает День памяти и победы над нацизмом 8 мая.
- Решение отменить празднование 9 мая инициировал Владимир Зеленский, чтобы чтить память вместе с другими европейскими странами.
Сегодня, 8 мая, Украина вместе с большинством стран Европы отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Помним о миллионах погибших, разрушенных судьбах и страшной цене, которую заплатило человечество.
В такой день уместно было бы посмотреть хотя бы один фильм о событиях Второй мировой войны, чтобы вспомнить то, что забыли, или узнать то, что раньше было неизвестным. 24 Канал выбрал несколько таких фильмов.
"Пианист", 2002
Рейтинг IMDb: 8,5
Сюжет основан на воспоминаниях польского пианиста Владислава Шпильмана, которому удалось пережить Холокост. Он – композитор-еврей, который попадает варшавское гетто. Кажется, что смерть неизбежна, однако один немецкий офицер услышал, как тот играет на пианино..
"Грейхаунд: Битва за Атлантику", 2020
Рейтинг IMDb: 7,0
8 декабря 1941 года США вступают во Вторую мировую войну, ведь Япония совершила нападение на базу Перл-Харбор. В 1942 году капитаном эсминца "Грейхаунд" становится Эрнест Краузе, который не имеет опыта в военных действиях. И его сразу же отправляют в важную миссию – сопровождать международный конвой из 37 кораблей в Северной Атлантике.
"Мальчик в полосатой пижаме", 2008
Рейтинг IMDb: 7,7
Маленький мальчик, который по национализму еврей, во Вторую мировую войну становится узником концлагеря. Бруно – сын начальника этого лагеря. Однажды во время прогулки по территории девятилетний мальчик обнаруживает нечто непонятное для него – забор за которым видит истощенных, грязных и голодных детей в полосатых пижамах.
- "Ярость" – апрель 1945 года. Вторая мировая война подходит к концу. Уордедди должен нанести удар в тыл немцев, которые превосходят огневой силой в несколько раз.
- "По соображениям совести" – битва за Окинаву в 1945 году. Десмонд Досс отказывается от участия по религиозным убеждениям и его направляют в медицинский корпус.
- "Жизнь прекрасна" – итало-еврейскую семью отправляют в концлагерь. Отец пытается убедить мальчика, что все это – игра, а главная задача ребенка – не попасться на глаза надзирателям.
- "Книжная воровка" – девятилетняя девочка Лизель переезжает накануне Второй мировой войны к своим приемным родителям. Благодаря книгам ей удается понять, что на самом деле сейчас происходит в мире.
Что отмечают в Украине 9 мая?
Много лет в Украине 9 мая было государственным выходным и Днем победы во Второй мировой войне. В 2023 году было отменено празднование 9 мая как такового. Это решение инициировал Владимир Зеленский, чтобы наше государство вместе с другими странами Европы чествовало День памяти именно 8 мая.
Кроме этого, после окончания военного положения 8 мая будет официальным выходным.