Кино 24 подготовил подборку фильмов о выживании в экстремальных условиях. Эти истории поражают своей реалистичностью и эмоциональным напряжением.

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"127 часов" (2010)

Этот фильм основан на реальных событиях и рассказывает об альпинисте Ароне Ралстоне, который отправился в одинокое путешествие в каньоны Юты, не сообщив никому свой маршрут. Во время спуска он случайно срывается, и огромный камень зажимает его руку между скалой. Без еды, воды и возможности позвать на помощь мужчина проводит в ловушке 127 часов. Арону придется принять потрясающее решение, чтобы выжить.

"127 часов": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, если вам нравятся фильмы, снятые на основе реальных событий, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.

" Погружение " (2023)

Две сестры Мэй и Дрю отправляются на дайвинг в живописном месте посреди океана. Однако во время погружения на большую глубину происходит обвал. Вследствие этого Дрю оказалась под обломками, не имея возможности выплыть. У нее остается очень мало кислорода, поэтому Мэй должна найти способ спасти сестру.

"Погружение": смотрите трейлер фильма онлайн

"Отмель" (2016)

Серферка Нэнси находит идеальное место для занятий серфингом. Но вдруг во время заплыва на нее нападает большая белая акула. Еле спасаясь, девушка добирается до скалистого острова, который становится ее единственным убежищем. Героине надо как можно быстрее добраться до берега, но акула не отступает.

"Отмель": смотрите трейлер фильма онлайн

Выбирайте ленту из списка и окунитесь в мир экстрима и адреналина. Наслаждайтесь просмотром!