Без зомби и монстров: 5 небанальных фильмов о выживании, от которых перехватывает дух

Истории о выживании не обязательно должны содержать вымышленных чудовищ или постапокалипсиса, чтобы держать зрителя в напряжении от первой до последней минуты. Иногда сильнейшие эмоции дарят ленты, где человек остается один на один с дикой природой.

24 Канал собрал подборку реалистических фильмов, доказывающих, что настоящее ожесточенное противостояние разворачивается тогда, когда главным врагом человека становится природа.

"Общество снега" (2023)

В 1972 году пассажирский самолет с молодой командой регбистов терпит крушение в заснеженных Андах. Те, кому удалось выжить во время падения, оказываются в ловушке на высоте нескольких тысяч метров без еды, теплой одежды и связи с миром. На морозе, где каждая ночь может оказаться последней, ребята вынуждены принимать чрезвычайно сложные моральные решения ради спасения друг друга.

"Общество снега": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дело храбрых" (2017)

Команда обычных ребят из провинциального городка преодолевает трудный путь, чтобы стать элитным отрядом пожарных. Они каждый день рискуют всем, ступая прямо в огненный ад, чтобы остановить неконтролируемые лесные пожары и защитить чужие дома. Однако настоящим испытанием для них становится масштабная стихия в Аризоне, быстро меняющая направление и превращающая лес в смертельную ловушку.

"Дело храбрых": смотрите трейлер фильма онлайн

"Арктика" (2018)

После падения своего самолета пилот оказался в ледяной пустыне Арктики. Он обустроил собственный быт в обломках и начал ежедневно подавать сигналы о помощи в надежде на спасение. Когда долгожданный спасательный вертолет разбился из-за сильной бури, а единственная уцелевшая девушка-пилот получила тяжелые травмы, герой принял отчаянное решение. Он решил пойти сквозь мороз, чтобы дать им обоим шанс на жизнь.

"Арктика": смотрите трейлер фильма онлайн

"Несломленный" (2014)

Бывший олимпийский бегун Луи Замперини во время Второй мировой войны пополняет ряды Воздушных сил Армии США. Во время спасательной операции его самолет терпит крушение и падает в Тихий океан. Вместе с двумя собратьями герой проводит более сорока дней на маленьком плоту, ежедневно борясь за собственную жизнь.

"Несломленный": смотрите трейлер фильма онлайн

"Под водой" (2020)

Группа исследователей на глубоководной станции на дне Марианской впадины сталкивается с внезапным и мощным землетрясением. Разрушение конструкций не оставляет им шансов на спасение внутри базы, так что единственным выходом становится рискованный план. В тяжелых скафандрах уцелевшие должны пешком преодолеть несколько километров совершенно темным океаническим дном под колоссальным давлением воды.

"Под водой": смотрите трейлер фильма онлайн

Любителям острых ощущений также советуем прочесть о реалистических антиутопиях, от которых становится жутко.