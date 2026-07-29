24 Канал зібрав добірку реалістичних фільмів, які доводять, що справжнє запекле протистояння розгортається тоді, коли головним ворогом людини стає природа.

"Снігова спільнота" (2023)

У 1972 році пасажирський літак із молодою командою регбістів зазнає катастрофи у засніжених Андах. Ті, кому вдалося вижити під час падіння, опиняються у пастці на висоті кількох тисяч метрів без їжі, теплого одягу та будь-якого зв’язку зі світом. На морозі, де кожна ніч може стати останньою, хлопці змушені ухвалювати надзвичайно складні моральні рішення заради порятунку один одного.

"Снігова спільнота": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вогнеборці" (2017)

Команда звичайних хлопців з провінційного містечка долає важкий шлях, щоб стати елітним загоном пожежників. Вони щодня ризикують усім, ступаючи прямо у вогняне пекло, аби зупинити неконтрольовані лісові пожежі та захистити чужі домівки. Однак справжнім випробуванням для них стає масштабна стихія в Аризоні, яка швидко змінює напрямок і перетворює ліс на смертельну пастку.

"Вогнеборці": дивіться трейлер фільму онлайн

"Арктика" (2018)

Після падіння свого літака пілот опинився у крижаній пустелі Арктики. Він облаштував власний побут в уламках і почав щодня подавати сигнали про допомогу, сподіваючись на порятунок. Коли довгоочікуваний рятувальний гелікоптер розбився через сильну бурю, а єдина вціліла дівчина-пілот дістала важкі травми, герой ухвалив відчайдушне рішення. Він вирішив піти крізь мороз, тягнучи за собою сани з пораненою, аби дати їм обом шанс на життя.

"Арктика": дивіться трейлер фільму онлайн

"Нескорений" (2014)

Колишній олімпійський бігун Луї Замперіні під час Другої світової війни поповнює лави Повітряних сил Армії США. Під час рятувальної операції його літак зазнає аварії та падає в Тихий океан. Разом із двома побратимами герой проводить понад сорок днів на маленькому плоті, щодня борючись за власне життя.

"Нескорений": дивіться трейлер фільму онлайн

"Під водою" (2020)

Група дослідників на глибоководній станції на дні Маріанської западини стикається з раптовим і потужним землетрусом. Руйнування конструкцій не залишає їм шансів на порятунок усередині бази, тож єдиним виходом стає ризикований план. У важких скафандрах вцілілі мають пішки подолати кілька кілометрів абсолютно темним океанічним дном під колосальним тиском води.

"Під водою": дивіться трейлер фільму онлайн

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