4 ярких фильма о зимних праздниках, которые можно посмотреть на Netflix

Праздничное настроение - это не только яркая елка и запах мандаринов. Чтобы почувствовать тот самый дух Рождества, можно пересмотреть лучшие тематические фильмы.

На платформе Netflix есть большой список лент, которые помогут зарядиться праздничным настроением. 24 Канал расскажет об одних из лучших и самых популярных за последние годы.

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"Как Гринч украл Рождество"

События разворачиваются в сказочном городке Хувилль, где все жители обожают Рождество. Однако Гринч – зеленый и ворчливый отшельник, который живет на холме, ненавидит этот праздник. Он решает украсть Рождество, забирая все подарки, праздничные украшения и угощения.

Но план Гринча меняется, когда он встречает маленькую девочку, которая верит в добро даже в его сердце. В конце Гринч понимает, что Рождество – это не о материальных вещах, а о любви, взаимопонимание и радость.

"Как Гринч украл Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Клаус"

Анимационный фильм рассказывает о том, как появился Санта Клаус и родилось Рождество. Ленивый сын почтмейстера Джаспер по просьбе отца отправляется на Северный полюс. Он попадает в мрачный маленький городок, где встречает мистера Клауса – старого отшельника.

Пока Джаспер пытается выполнить задание от отца (обработать 6 тысяч писем), он начинает дружить с Клаусом. Из их дружбы рождается традиция Рождества.

"Клаус": смотрите трейлер онлайн

"Отдых по обмену"

Аманда и Айрис – две совершенно разные женщины, которых объединяют похожие судьбы. Они достигли успеха в карьере, но так и не наладили личную жизнь. Поэтому девушки решают изменить атмосферу вокруг и решают обменяться жильем на соответствующем сайте.

Аманда и Айрис сближаются с первых минут знакомства. Теперь одна из них летит на Рождество в Великобританию, а другая – в Калифорнию.

"Отдых по обмену": смотрите трейлер онлайн

"Счастливого Рождества"

Девушка по имени Кейт мечтала стать певицей, но сейчас работает в супермаркете в костюме эльфа Санта Клауса. Она не против пуститься во все тяжкие за алкоголем и вредной едой. Однажды девушка встречает странного парня Тома, который помогает ей переоценить свое отношение к жизни и наладить отношения с миром.

"Счастливого Рождества": смотрите трейлер онлайн