24 Канал подготовил подборку кинолент, которые раскрывают историю злодеев. Эти фильмы рассказывают о несправедливой судьбе злодеев.

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"Малефисента" (2014)

Могущественная фея Малефисента живет в волшебном лесу, который защищает от захватчиков. Ее жизнь неожиданно меняется после измены любимого, поэтому девушка решает ему отомстить. На 16-й день рождения его дочь уснет вечным сном, если ее не разбудить с помощью поцелуя. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Действительно ли Малефисенту можно назвать злодейкой, или за ее поступками скрывается нечто большее?

"Малефисента": смотрите трейлер фильма онлайн

"Джокер" (2019)

Артур Флек обожает юмор и хочет стать стендап-комиком. Однако жизнь бросает мужчине вызов за вызовом, заставляя искать свое место в мире. Психическое расстройство постоянно напоминает о себе, побуждая Артура смеяться в напряженных ситуациях. В жизни Флека происходит ряд событий, из-за которых герой превращается в Джокера, сводящего всех с ума.

"Джокер": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мегамозг" (2010)

В течение жизни Мегамозг боролся за звание лучшего суперзлодея. Он противостоял своему сопернику и получил такую желанную победу. Однако радость злодея исчезает, когда он понимает, что его жизнь стала скучной без врага. Мегамозг решает создать нового супергероя Титана. Впрочем, все идет не по плану, когда тот, вместо спасения людей, хочет уничтожить мир.

"Мегамозг": смотрите трейлер фильма онлайн

Злодеи этих фильмов настолько хорошо прописаны, что зритель начинает понимать главных героев, а иногда даже оправдывать их поступки. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!