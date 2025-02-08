24 Канал підготував добірку кінострічок, які розкривають історію лиходіїв. Ці фільми розповідають про несправедливу долю злодіїв.

Не пропустіть Спокусливе зло: 3 найкращі серіали про лиходіїв, в яких складно не закохатися

"Чаклунка" (2014)

Могутня фея Малефісента живе в чарівному лісі, який захищає від загарбників. Її життя несподівано змінюється після зради коханого, тому дівчина вирішує йому помститися. На 16-й день народження його донька засне вічним сном, якщо її не розбудити за допомогою поцілунку. Проте не все так однозначно, як здається на перший погляд. Чи дійсно Малефісенту можна назвати лиходійкою, чи за її вчинками ховається щось більше?

"Чаклунка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Джокер" (2019)

Артур Флек обожнює гумор та хоче стати стендап-коміком. Однак життя кидає чоловіку виклик за викликом, змушуючи шукати своє місце у світі. Психічний розлад постійно нагадує про себе, спонукаючи Артура сміятися в напружених ситуаціях. У житті Флека відбувається низка подій, через які герой перетворюється у Джокера, що зводить усіх з розуму.

"Джокер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Мегамозок" (2010)

Протягом життя Мегамозок боровся за звання найкращого суперлиходія. Він протистояв своєму супернику та здобув таку бажану перемогу. Однак радість лиходія зникає, коли він розуміє, що його життя стало нудним без ворога. Мегамозок вирішує створити нового супергероя Титана. Втім, все йде не за планом, коли той, замість порятунку людей, хоче знищити світ.

"Мегамозок": дивіться трейлер фільму онлайн

Лиходії цих фільмів настільки добре прописані, що глядач починає розуміти головних героїв, а іноді навіть виправдовувати їхні вчинки. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!