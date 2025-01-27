Вдохновляют на успех: 3 интересных фильма о выдающихся изобретателях и художниках

Каждая великая идея начинается с человека, который мечтает о чем-то большем. Истории выдающихся изобретателей и художников, которые, несмотря на трудности, достигли мирового признания, продолжают вдохновлять миллионы людей.

Ленты о таких личностях раскрывают секреты их успеха, которые могут стать толчком к осуществлению собственных мечтаний. 24 Канал подготовил подборку фильмов о выдающихся людях, которые помогут найти мотивацию для работы.

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"Игра в имитацию" (2014)

Во время Второй мировой войны выдающийся ученый Алан Тьюринг руководит командой математиков и криптографов в секретном центре ради одной цели. Им стоит расшифровать сложный немецкий шифр "Энигма", который использовался для передачи военных сообщений. В команде постоянно происходят конфликты, а решение головоломки найти очень трудно. Благодаря правильному подходу Алану удается сократить войну на несколько лет и спасти миллионы жизней.

"Игра в имитацию": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ван Гог: На пороге вечности" (2018)

В центре сюжета – последние годы жизни Ван Гога, которые он провел во французском городке Арль и психиатрическом приюте. Художник борется с бедностью, одиночеством и непониманием со стороны общества, но не прекращает искать вдохновение. В то же время психические расстройства Ван Гога постоянно напоминают о себе, мешая счастливо жить. Несмотря на это, герой создает уникальные работы, в частности "Подсолнухи" и "Звездную ночь", и демонстрирует собственное видение мира, не похожее ни на что другое.

"Ван Гог: На пороге вечности": смотрите трейлер фильма онлайн

"Джобс: Империя соблазна" (2013)

Сюжет фильма разворачивается вокруг Стива Джобса, основателя легендарной американской компании Apple. Еще со студенческих лет мужчина стремился создать что-то новое и особенное. В колледже Стив интересуется технологиями, а уже через некоторое время вместе со своим другом собирает компьютер в гараже. Путь Джобса полон испытаний и препятствий, но человек доказывает, что инновации и решимость способны творить настоящие чудеса.

"Джобс: Империя соблазна": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы помогают понять, что даже один человек способен изменить мир. Выбирайте ленту из перечня, вдохновляйтесь историями успеха и уверенно идите к достижению собственной цели.