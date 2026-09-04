4 лучших фильма о гениальных ограблениях, от которых невозможно оторваться

Фильмы об ограблениях всегда интересно смотреть благодаря хитроумным планам героев и неожиданным поворотам сюжета. Персонажи этих картин часто побеждают не силой, а исключительно умом.

24 Канал подготовил подборку увлекательных фильмов, развязку которых трудно предсказать заранее.

"Одиннадцать друзей Оушена" (2001)

Рейтинг IMDb – 7,7

Харизматичный вор Дэнни Оушен только что вышел из тюрьмы и сразу же взялся за самую масштабную аферу в своей карьере. Он собрал команду из десяти первоклассных специалистов различного профиля, чтобы одновременно ограбить хранилища крупнейших казино Лас-Вегаса во время боксерского поединка. Ситуацию осложняет тот факт, что все эти заведения принадлежат безжалостному магнату Терри Бенедикту, который теперь встречается с бывшей женой Оушена.

"Одиннадцать друзей Оушена": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают безупречную режиссуру Стивена Содерберга, которая превратила классическую криминальную историю в легкое, динамичное и чрезвычайно стильное зрелище. В то же время рецензенты выделяют непревзойденную химию между Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Мэттом Деймоном и подчеркивают, что шарм актерского состава компенсирует любую предсказуемость голливудского финала.

"Начало" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,8

Дом Кобб зарабатывает тем, что крадет чужие секреты прямо из подсознания, когда люди спят. Ему предлагают рискованную работу в обмен на возможность вернуться домой к своим детям. Он вместе со своей командой должен незаметно внедрить новую идею в голову молодого наследника большой корпорации. Для этого им приходится спускаться все глубже в чужие сны, где каждая ошибка может стоить жизни.

"Начало": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Рецензенты на Rotten Tomatoes восхищаются смелой задумкой Кристофера Нолана и потрясающими спецэффектами, которые задали новый стандарт для интеллектуальных блокбастеров. В то же время обозреватели хвалят глубокую актерскую игру Леонардо Ди Каприо, хотя некоторые авторы указывают на чрезмерную перегруженность сюжета техническими объяснениями правил созданного мира.

"Не пойман – не вор" (2006)

Рейтинг IMDb – 7,6

Группа грабителей захватывает банк в центре Нью-Йорка и берет людей в заложники. Главарь заставляет всех надеть одинаковую одежду и маски, поэтому полицейские вообще не понимают, кто перед ними – преступник или жертва. Пока детектив пытается договориться с нападавшими, в банк приходит переговорщица, которой нужно любой ценой забрать из хранилища очень секретную вещь.

"Не пойман – не вор": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят Спайка Ли за нетипичный для него, но довольно интересный триллер с неожиданными поворотами. Критики отмечают напряженную психологическую дуэль между персонажами Дензела Вашингтона и Клайва Оуэна и подчеркивают, что сценарий держит интригу до последних минут.

"Ограбление на Бейкер-стрит" (2008)

Рейтинг IMDb – 7,2

Обычный владелец автомастерской едва сводит концы с концами и соглашается на предложение знакомой ограбить банк в Лондоне. Вместе с друзьями он прокладывает туннель к сейфам и выносит кучу денег и драгоценностей. Однако вместе с добычей в их руки попадают компрометирующие фотографии и компромат на политиков и королевскую семью, после чего за бандой начинают охотиться.

"Ограбление на Бейкер-стрит": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes критики хвалят Джейсона Стейтема за отказ от привычного образа непобедимого супергероя в пользу приземленного персонажа и отмечают увлекательный темп картины, несмотря на относительную простоту визуального стиля.

Уже наступила осень, а это значит, что пора с головой окунуться в мир кинематографа. Чтобы это сделать, достаточно просто посмотреть уютный фильм вечером.