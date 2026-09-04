24 Канал підготував добірку захопливих фільмів, розв'язку яких важко вгадати заздалегідь.

"Одинадцять друзів Оушена" (2001)

Рейтинг IMDb – 7,7

Харизматичний злодій Денні Оушен щойно вийшов із в'язниці та одразу взявся за наймасштабнішу аферу у своїй кар'єрі. Він зібрав команду з десяти першокласних фахівців різного профілю, щоб одночасно пограбувати сховища найбільших казино Лас-Вегаса під час боксерського поєдинку. Ситуацію ускладнює той факт, що всі ці заклади належать безжальному магнату Террі Бенедикту, який тепер зустрічається з колишньою дружиною Оушена.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають бездоганну режисуру Стівена Содерберга, яка перетворила класичну кримінальну історію на легке, динамічне та надзвичайно стильне видовище. Водночас рецензенти виокремлюють неперевершену хімію між Джорджем Клуні, Бредом Піттом і Меттом Деймоном та підкреслюють, що шарм акторського складу компенсує будь-яку передбачуваність голлівудського фіналу.

"Початок" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,8

Дом Кобб заробляє тим, що краде чужі таємниці прямо з підсвідомості, коли люди сплять. Йому пропонують ризиковану роботу в обмін на можливість повернутися додому до своїх дітей. Він разом зі своєю командою має непомітно вкласти нову думку в голову молодого спадкоємця великої корпорації. Для цього їм доводиться спускатися все глибше у чужі сни, де кожна помилка може коштувати життя.

"Початок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти на Rotten Tomatoes захоплюються сміливим задумом Крістофера Нолана та приголомшливими спецефектами, які задали новий стандарт для інтелектуальних блокбастерів. Водночас оглядачі хвалять глибоку акторську гру Леонардо Ді Капріо, хоча деякі автори вказують на надмірну перевантаженість сюжету технічними поясненнями правил створеного світу.

"Не впіймали – не злодій" (2006)

Рейтинг IMDb – 7,6

Група грабіжників захоплює банк у центрі Нью-Йорка і бере людей у заручники. Ватажок змушує всіх натягнути однаковий одяг і маски, тому поліцейські взагалі не розуміють, хто перед ними – злочинець чи жертва. Поки детектив намагається домовитися з нападниками, до банку приходить перемовниця, якій треба за будь-яку ціну забрати зі сховища дуже секретну річ.

"Не впіймали – не злодій": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять Спайка Лі за нетиповий для нього, але досить цікавий трилер з несподіваними поворотами. Критики відзначають напружену психологічну дуель між персонажами Дензела Вашингтона та Клайва Овена й підкреслюють, що сценарій тримає інтригу до останніх хвилин.

"Пограбування на Бейкер-стріт" (2008)

Рейтинг IMDb – 7,2

Звичайний власник автомайстерні ледве зводить кінці з кінцями і погоджується на пропозицію знайомої пограбувати банк у Лондоні. Разом з друзями він викопує тунель до сейфів та виносить купу грошей і коштовностей. Однак разом зі здобиччю до них у руки потрапляють брудні фотографії та компромат на політиків і королівську родину, після чого за бандою починають полювати.

"Пограбування на Бейкер-стріт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики хвалять Джейсона Стейтема за відмову від звичного образу непереможного супергероя на користь приземленого персонажа та відзначають захопливий темп стрічки, попри відносну простоту візуального стилю.

Вже розпочалася осінь, а це означає, що пора поринути у світ кінематографа з головою. Щоб це зробити, достатньо лише подивитися затишний фільм увечері.