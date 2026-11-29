24 Канал подготовил подборку фильмов о творческих людях, которые балансируют на грани между страстью и саморазрушением.

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"Призрачная нить" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,4

В послевоенном Лондоне 1950-х годов выдающийся кутюрье Рейнольдс Вудкок создает роскошные платья для королевской семьи и кинозвезд. Его жизнь меняется, когда он знакомится с официанткой Альмой, которая становится для дизайнера новой музой и возлюбленной. Однако перфекционизм художника оказывается настолько деспотичным, что женщина придумывает опасный и неожиданный способ удержать власть в их союзе.

"Призрачная нить": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются изысканной режиссурой Пола Томаса Андерсона, роскошными костюмами и блестящей актерской игрой Дэниела Дэй-Льюиса и Вики Крипс. В то же время некоторые рецензенты отмечают, что сдержанная подача и медленный ритм истории местами испытывают терпение зрителей.

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"Жена" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,2

Новость о Нобелевской премии должна была стать самым счастливым событием в жизни пожилой супружеской пары Каслманов. Однако вместо этого она запускает цепь мучительных разоблачений. Пока известный писатель Джозеф купается во внимании прессы в Стокгольме, его жена Джоан все острее ощущает горечь от собственных нереализованных амбиций. Попытки амбициозного биографа раскрыть тайну авторства книг супругов заставляют женщину по-новому взглянуть на сорок лет своего брака.

"Жена": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты единодушно хвалят феноменальную, сдержанную и глубокую игру Гленн Клоуз. Однако часть обозревателей отмечает, что сценарий местами выглядит слишком предсказуемым и театральным.

"Большие глаза" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,9

В конце 1950-х годов талантливая художница Маргарет знакомится с амбициозным живописцем Уолтером Кином и вскоре выходит за него замуж. Когда ее необычные картины с изображением детей с огромными глазами неожиданно становятся сенсацией в мире искусства, Уолтер присваивает себе авторство и превращается в звезду. Годами женщина молча работает в закрытой мастерской, пока муж купается в славе и деньгах. В конце концов Маргарет решает бросить вызов деспотичному партнеру, чтобы отстоять свое имя в суде.

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"Большие глаза": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают яркую режиссуру Тима Бертона и убедительную игру Эми Адамс в роли художницы. В то же время некоторые рецензенты считают, что Кристоф Вальц переигрывает в образе манипулятора.

"Тар" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,4

Лидия Тар – первая женщина-дирижер Берлинского филармонического оркестра, стоящая на вершине музыкального Олимпа. Она делит быт и творческое пространство со своей партнершей Шэрон, первой скрипкой того же коллектива. Однако безграничная власть, перфекционизм и маниакальная преданность карьере постепенно разрушают личные границы и доверие внутри пары. Когда вокруг дирижерши разгорается громкий скандал из-за злоупотребления служебным положением, ее тщательно выстроенный мир начинает стремительно рушиться.

"Тар": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели называют работу Кейт Бланшетт одной из лучших в ее карьере и хвалят интеллектуальную глубину режиссуры Тодда Филда. Лишь единичные рецензенты отмечают, что почти трехчасовая продолжительность и большое количество музыкальной терминологии требуют от зрителя немалой сосредоточенности.

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"Звезда родилась" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,6

Известный кантри-музыкант Джексон Мэйн борется с алкогольной зависимостью и постепенным угасанием собственной славы, пока случайно не слышит пение талантливой официантки Элли. Он влюбляется в девушку, выводит ее на большую сцену и помогает раскрыть ее невероятный вокальный потенциал. Пока карьера Элли стремительно взлетает к музыкальным вершинам, Джексон все глубже погружается в творческий кризис и саморазрушение. Их любовь проходит мучительное испытание славой, завистью и одержимостью сценой.

"Звезда родилась": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восхищаются мощной химией между Брэдли Купером и Леди Гагой, живым исполнением песен и эмоциональной искренностью истории. Однако некоторые обозреватели отмечают, что вторая половина картины несколько теряет динамику первой части и использует знакомые мелодраматические клише.

Документальное кино позволяет заглянуть за кулисы творчества и увидеть настоящую жизнь культовых артистов. Ранее мы публиковали подборку сильных биографических фильмов, которая поможет открыть для себя неизвестные грани любимых кумиров.