24 Канал зібрав добірку фільмів про митців, які балансують на межі між пристрастю та саморуйнуванням.

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"Примарна нитка" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,4

У післявоєнному Лондоні 1950-х років видатний кутюр'є Рейнольдс Вудкок створює розкішні сукні для королівської родини та кінозірок. Його життя змінюється, коли він знайомиться з офіціанткою Альмою, яка стає для дизайнера новою музою та коханою. Втім, перфекціонізм митця виявляється настільки деспотичним, що жінка вигадує небезпечний і несподіваний спосіб утримати владу у їхньому союзі.

"Примарна нитка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються вишуканою режисурою Пола Томаса Андерсона, розкішними костюмами та блискучою акторською грою Денієла Дей-Льюїса й Вікі Кріпс. Водночас деякі рецензенти зауважують, що стримана подача та повільний ритм історії місцями випробовують терпіння аудиторії.

"Дружина" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,2

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Новина про Нобелівську премію мала стати найщасливішою подією в житті літнього подружжя Каслманів. Однак натомість вона запускає ланцюг болісних викриттів. Поки відомий письменник Джозеф купається в увазі преси у Стокгольмі, його дружина Джоан дедалі гостріше відчуває гіркоту від власних нереалізованих амбіцій. Спроби амбітного біографа дізнатися таємницю авторства книжок пари змушують жінку по-новому подивитися на сорок років свого шлюбу.

"Дружина": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти одностайно хвалять феноменальну, стриману та глибоку гру Гленн Клоуз. Проте частина оглядачів зазначає, що сценарій місцями виглядає надто передбачуваним і театральним.

"Великі очі" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,9

Наприкінці 1950-х років талановита художниця Маргарет знайомиться з амбітним живописцем Волтером Кіном і невдовзі виходить за нього заміж. Коли її незвичні картини дітей із величезними очима несподівано стають сенсацією в артсвіті, Волтер привласнює авторство собі та перетворюється на зірку. Роками жінка мовчки працює в зачиненій майстерні, поки чоловік купається у славі й грошах. Зрештою Маргарет наважується кинути виклик деспотичному партнеру, аби відстояти власне ім'я у суді.

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"Великі очі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики відзначають яскраву режисуру Тіма Бертона та переконливу гру Емі Адамс у ролі художниці. Водночас деякі рецензенти вважають, що Крістоф Вальц переграє в образі маніпулятивного чоловіка.

"Тар" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,4

Лідія Тар – перша жінка-диригентка Берлінського філармонічного оркестру, яка перебуває на вершині музичного Олімпу. Вона ділить побут і творчий простір зі своєю партнеркою Шерон, першою скрипкою того ж колективу. Однак безмежна влада, перфекціонізм і маніакальна відданість кар'єрі поступово руйнують особисті межі та довіру всередині пари. Коли навколо диригентки спалахує гучний скандал через зловживання становищем, її ретельно вибудуваний світ починає стрімко розпадатися.

"Тар": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі називають роботу Кейт Бланшетт однією з найкращих у її кар'єрі та хвалять інтелектуальну глибину режисури Тодда Філда. Лише поодинокі рецензенти зауважують, що майже тригодинний хронометраж і велика кількість музичної термінології вимагають від глядача неабиякої зосередженості.

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"Народження зірки" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,6

Відомий кантрі-музикант Джексон Мейн бореться з алкогольною залежністю та поступовим згасанням власної слави, аж поки випадково не чує спів талановитої офіціантки Еллі. Він закохується в дівчину, виводить її на велику сцену й допомагає розкрити неймовірний вокальний потенціал. Поки кар'єра Еллі стрімко злітає до музичних вершин, Джексон дедалі глибше занурюється у творчу кризу та саморуйнування. Їхнє кохання проходить болісне випробування славою, заздрістю та одержимістю сценою.

"Народження зірки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики захоплюються потужною хімією між Бредлі Купером і Леді Гагою, живим виконанням пісень та емоційною щирістю історії. Проте окремі оглядачі вказують, що друга половина стрічки дещо втрачає динаміку першої частини та використовує знайомі мелодраматичні кліше.

Документальне кіно дозволяє зазирнути за лаштунки творчості й побачити справжнє життя культових артистів. Раніше ми публікували добірку сильних біографічних фільмів, які допоможуть відкрити для себе невідомі грані улюблених кумирів.