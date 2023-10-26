Не Бондиана: 3 фильма с высоким рейтингом, в которых сыграла Ольга Куриленко

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко известна как "девушка Бонда", однако в ее карьере есть и многие другие ленты, получившие высокие оценки от зрителей.

В день премьеры в Украине нового боевика из Куриленко – "Королева Боудика" 24 Канал подготовил подборку фильмов с актрисой, которые также достойны просмотра.

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"Мир забвения"

Рейтинг IMDb: 7.0

Год: 2013

Страна: США

Жанр: мелодрама, приключенческий, триллер, фантастика

Режиссер: Джозеф Косински

Роль Куриленко: Юлия Русакова, настоящая жена Джека

Люди победили в межпланетной войне, однако половина планеты разрушена, так что им приходится эвакуироваться с непригодной для жизни поверхности за облака. Главный герой фильма – бывший солдат Джек чинит летательные аппараты, патрулирующие Землю. Случайно он находит обломки космического корабля, а у них – красивая женщина. После происходящих событий Джек стремится узнать всю правду.

"Мир забвения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Искатель воды"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рейтинг IMDb: 7.0

Год: 2014

Страна: США, Австралия, Турция

Жанр: драма, военный

Режиссер: Рассел Кроу

Роль Куриленко: Айша, владелица гостиницы в Стамбуле

В центре сюжета – обычная австралийская пара, воспитывающая троих сыновей. Первая мировая война забрала ребят на фронт. Отец и мать не могут спокойно сидеть на месте, чувствуют, что произошло что-то плохое. И не зря – трое братьев погибли в битве на острове Галлиполи. Отец отправляется на остров, чтобы унести тела детей. Однако оказывается, что один сын, вероятно, смог выжить. Удастся ли мужчине пройти испытание и найти сына живым?

"Искатель воды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эвакуация 2"

Рейтинг IMDb: 7.7

Год: 2023

Страна: США

Жанр: экшн, триллер

Режиссер: Сэм Гаргрейв

Роль Куриленко: Миа

Это продолжение остросюжетного боевика, где главным героем является бывший солдат Тайлер Рейк. В новой части "Эвакуации" мужчина пытается спасти подростка и получает серьезное пулевое ранение. Казалось бы, что для Тайлера это конец, но чудом ему удается выжить. После сложной операции он снова готов вернуться к важной задаче.

"Эвакуация 2": смотрите онлайн трейлер фильма