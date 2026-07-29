5 известных фильмов, которые оказались историями из реальной жизни

Есть одна голливудская традиция: показать зрителю нечто настолько невероятное, что тот выйдет из зала со словами "ну, это уж точно выдумали". А потом кто-то в комментариях пишет: "А вы знали, что это реальная история?" – и ощущение реальности трескается по швам.

24 Канал подготовил подборку фильмов на вечер, которые точно запутают и удивят вас.

"Игра в имитацию"



Фильм "Игра в имитацию" / Фото imdb



Казалось бы, что может быть зрелищного в группе математиков, которые неделями сидят над шифрами? А оказывается – судьба целой войны. Фильм рассказывает об Алане Тьюринге и его команде, которые взломали код немецкой машины "Энигма" и фактически приблизили победу союзников, вооружившись не винтовками, а логикой.

"Игры ума"



Фильм "Игры ума" / Фото imdb



Классическая формула гениальности по-голливудски: даем человеку выдающийся Ум, а потом заставляем этот Ум восстать против своего обладателя. Джон Нэш действительно перевернул теорию игр и получил Нобелевскую премию, и действительно годами жил с параноидальной шизофренией, которая стирала грань между реальностью и галлюцинацией.

"Волк с Уолл-стрит"



Фильм "Волк с Уолл-стрит" / Фото imdb



Если после просмотра у вас возникло ощущение "да ладно, такого брокера просто не могло быть" – спешим вас огорчить. Джордан Белфорт действительно существовал, действительно сколотил состояние на сомнительных сделках, действительно устраивал вечеринки, достойные отдельного фильма, и действительно сел за решетку за финансовые махинации.

"Бешеный бык"



Фильм "Бешеный бык" / Фото imdb



Джейк Ламотта действительно был чемпионом с неконтролируемой агрессией, ревностью и разрушительным характером, который в конечном итоге стоил ему гораздо больше, чем любой соперник на ринге.

Фильм давно вышел за рамки спортивной драмы – это скорее напоминание о том, что самый тяжелый бой в карьере не всегда происходит под прожекторами.

"По половому признаку"



Фильм "По половому признаку" / Фото imdb



Было время, когда женщине изменить закон было сложнее, чем прическу. Именно с такой реальностью столкнулась Рут Бейдер Гинзбург, будущая судья Верховного суда США, которая еще будучи студенткой Гарварда постоянно сталкивалась с предвзятостью просто из-за своего пола.

Вместо того чтобы смириться с правилами, она решила их переписать – и в итоге действительно изменила американское законодательство, став одной из самых влиятельных женщин в его истории.

Если хочется еще немного удивиться, то вот вам еще одна подборка фильмов на вечер, которые стоит посмотреть.