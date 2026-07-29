24 Канал зібрав фільми на вечір, які вас точно заплутають і здивують.

"Гра в імітацію"



Фільм "Гра в імітацію" / Фото imdb



Здавалося б, що може бути видовищного в купці математиків, які тижнями сидять над шифрами? А виявляється – доля цілої війни. Фільм розповідає про Алана Тюрінга та його команду, які зламали код німецької машини Enigma і фактично наблизили перемогу союзників, озброївшись не гвинтівками, а логікою.

"Ігри розуму"



Фільм "Ігри розуму" / Фото imdb



Класична формула геніальності по-голлівудськи: даємо людині видатний розум, а потім змушуємо цей розум повстати проти власника. Джон Неш дійсно перевернув теорію ігор і отримав Нобелівську премію, і дійсно роками жив із параноїдальною шизофренією, яка стирала межу між реальністю і галюцинацією.

"Вовк з Волл-стріт"



Фільм "Вовк з Волл-стріт" / Фото imdb



Якщо після перегляду у вас виникло відчуття "та ну, такого брокера просто не могло бути" – спішимо засмутити. Джордан Белфорт справді існував, справді заробив статки на сумнівних оборудках, справді влаштовував вечірки, гідні окремого фільму, і справді сів за грати за фінансові махінації.

"Скажений бик"



Фільм "Скажений бик" / Фото imdb



Джейк Ламотта дійсно був чемпіоном із неконтрольованою агресією, ревнощами й руйнівним характером, який зрештою коштував йому набагато більше, ніж будь-який суперник на рингу.

Фільм давно вийшов за межі спортивної драми – це радше нагадування, що найважчий бій у кар'єрі не завжди відбувається під прожекторами.

"За статевою ознакою"



Фільм "З статевою ознакою" / Фото imdb



Був час, коли жінці змінити закон було складніше, ніж зачіску. Саме з такою реальністю зіткнулася Рут Бейдер Гінзбург, майбутня суддя Верховного суду США, яка ще студенткою Гарварду постійно наштовхувалася на упередження просто за факт свого статі.

Замість того, щоб змиритися з правилами, вона вирішила їх переписати – і зрештою справді змінила американське законодавство, ставши однією з найвпливовіших жінок у його історії.

Якщо хочеться ще трохи здивуватися, тоді ловіть ще одну добірку фільмів на вечір, які варто подивитись.



