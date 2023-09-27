В этой подборке мы расскажем вам о душевной мелодраме "Секрет", фэнтези "Куда приводят мечты" и увлекательной комедии "Список последних желаний". Наслаждайтесь просмотром!

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"Секрет"

Год: 2020

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Энди Теннант

В ролях: Кэти Голмс, Джош Лукас, Джерри О'Коннелл и другие.

Недавно Миранда Уэллс потеряла своего мужа. Сейчас ей приходится работать очень тяжело, чтобы самостоятельно воспитывать и кормить своих троих детей. Однажды женщина ненадолго отвлеклась за рулем и, вследствие этого, столкнулась с двигавшимся впереди бампером автомобиля.

К счастью, водитель этого автомобиля, Брей, оказался дружелюбным человеком и, вместо того, чтобы вызвать скандал, он помог Миранда. С того дня мужчина Брей не оставался в стороне от жизни женщины.

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"Куда приводят мечты"

Год: 1998

Жанр: драма, фэнтези, мелодрама

Режиссер: Винсент Ворд

Рейтинг IMDb: 6,9

В ролях: Робин Уильямс, Аннабелла Шиорра, Куба Гудинг и другие.

По сюжету Крис погибает в автокатастрофе и попадает в рай. Жена не может преодолеть одиночество в этом мире и кончает жизнь самоубийством. В раю герой встречает много своих знакомых, но не может найти жену, ведь самоубийцам там не место. Крис решает спасти жену.

"Куда приводят мечты": смотрите трейлер онлайн

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"Список последних желаний"

Год: 2007

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Роб Рейнер

Рейтинг IMDb: 7, 4

В ролях: Джек Николсон, Морган Фримен и другие.

В центре сюжета – больные раком Эдвард Куол и Картер Чемберс, составившие список дел и пытающиеся успеть все, пока болезнь не унесет их жизни.

"Список последних желаний": смотрите трейлер онлайн