У цій підбірці ми розповімо вам про душевну мелодраму "Секрет", фентезі "Куди приводять мрії" і захопливу комедію "Список останніх бажань". Насолоджуйтесь переглядом!

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"Секрет"

Рік: 2020

Жанр: драма, мелодрама

Режисер: Енді Теннант

У ролях: Кеті Голмс, Джош Лукас, Джеррі О'Коннелл та інші.

Нещодавно Міранда Веллс втратила свого чоловіка. Зараз їй доводиться працювати дуже важко, щоб самостійно виховувати та годувати своїх трьох дітей. Одного разу жінка ненадовго відволіклася за кермом і, внаслідок цього, зіткнулася з бампером автомобіля, що рухався попереду.

На щастя, водій цього автомобіля, Брей, виявився доброзичливою людиною і, замість того, щоб спричинити скандал, він допоміг Міранді. З того дня чоловік Брей не залишався осторонь у житті жінки.

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"Куди приводять мрії"

Рік: 1998

Жанр: драма, фентезі, мелодрама

Режисер: Вінсент Ворд

Рейтинг IMDb: 6,9

У ролях: Робін Вільямс, Аннабелла Шіорра, Куба Гудінг та інші.

За сюжетом, Кріс гине в автокатастрофі та потрапляє в рай. Дружина не може подолати самотність у цьому світі й закінчує життя самогубство. У раю герой зустрічає багато своїх знайомих, але не може знайти дружину, адже самогубцям там не місце. Кріс вирішує врятувати дружину.

"Куди приводять мрії": дивіться трейлер онлайн

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"Список останніх бажань"

Рік: 2007

Жанр: комедія, драма

Режисер: Роб Рейнер

Рейтинг IMDb: 7, 4

У ролях: Джек Ніколсон, Морган Фрімен та інші.

У центрі сюжету – хворі на рак Едвард Куол і Картер Чемберс, які склали список справ і намагаються встигнути все, поки хвороба не забере їхні життя.

"Список останніх бажань": дивіться трейлер онлайн