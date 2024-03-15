11 марта стало известно, что украинский фильм впервые в истории Оскара одержал победу в номинации. Смотрите в материале Кино 24, какие еще документальные ленты, кроме "20 дней в Мариуполе" стоит увидеть каждому.

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Документальные фильмы о войне в Украине

"Мариуполь. Неутраченная надежда"

Фильм расскажет о российско-украинской войне с точки зрения гражданских, которые пережили первый месяц полномасштабного вторжения в Мариуполе. Основу ленты составляют дневники мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой, которая записывала то, что наблюдала вокруг себя в течение этого периода.

"Мариуполь. Неутраченная надежда": смотрите онлайн фильм

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"Жизнь на грани"

Это проект продюсеров и ветеранов Павла Пелешко и Юрка Иванишина.

Лента охватывает события от Революции Достоинства до полномасштабной войны: авторы добровольцами присоединились к военным на фронте и находились в горячих точках Донбасса. Кроме оружия, они взяли в руки камеры, чтобы правдиво зафиксировать ужасную реальность.

"Жизнь на грани": смотрите онлайн трейлер фильма

"Долгие сутки"

Этот фильм – дневники войны людей со всей Украины. Он собран из 200 часов хроники, отражающей выживание, сопротивление и жизнь во время войны. Каждая минута этого фильма снята украинцами с помощью мобильных телефонов. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.

Это документ создан голосами украинцев – уникальное свидетельство трагических событий и преступлений, совершенных россиянами, которое должен увидеть и почувствовать весь мир.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте ленту из списка Кино 24. Это задокументированные истории о правде, которая сегодня происходит в Украине и должна звучать на весь мир.