11 березня стало відомо, що український фільм вперше в історії Оскара здобув перемогу у номінації. Дивіться в матеріалі Кіно 24, які ще документальні стрічки, окрім "20 днів у Маріуполі" варто побачити кожному.

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Документальні фільми про війну в Україні

"Маріуполь. Невтрачена надія"

Фільм розкаже про російсько-українську війну з погляду цивільних, які пережили перший місяць повномасштабного вторгнення у Маріуполі. Основу стрічки становлять щоденники маріупольської журналістки Надії Сухорукової, яка записувала те, що спостерігала навколо себе протягом цього періоду.

"Маріуполь. Невтрачена надія": дивіться онлайн фільм

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"Життя на межі"

Це проєкт продюсерів та ветеранів Павла Пелешка та Юрка Іванишина.

Стрічка охоплює події від Революції Гідності до повномасштабної війни: автори добровольцями приєдналися до військових на фронті та перебували в гарячих точках Донбасу. Крім зброї, вони взяли до рук камери, щоб правдиво зафіксувати жахливу реальність.

"Життя на межі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довга доба"

Цей фільм – щоденники війни людей з усієї України. Він зібраний з 200 годин хроніки, що відображає виживання, супротив та життя під час війни. Кожна хвилина цього фільму знята українцями за допомогою мобільних телефонів. Деякі герої вижили, деякі були вбиті.

Це документ створений голосами українців – унікальне свідчення трагічних подій і злочинів, скоєних росіянами, яке повинен побачити та відчути весь світ.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

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