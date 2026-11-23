24 Канал подготовил подборку лент, похожих на фильм "Диггер" режиссера Алехандро Г. Иньярриту. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

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"Беглец" (1993)

Рейтинг IMDb: 7,8

Известный чикагский хирург Ричард Кимбл оказывается за решеткой из-за ложного обвинения в убийстве собственной жены. Во время транспортировки в тюрьму мужчине удается сбежать, после чего он начинает собственное расследование. Герою предстоит самостоятельно найти настоящего убийцу и одновременно скрываться от опытного федерального маршала, который неустанно идет по его следам.

"Беглец": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют картину образцовым остросюжетным триллером с блестящим темпом и непревзойденной игрой Харрисона Форда и Томми Ли Джонса. В то же время отдельные обозреватели отмечают, что сюжетные повороты в финале выглядят несколько предсказуемыми.

"Три дня Кондора" (1975)

Рейтинг IMDb: 7,4

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Обычный аналитик Центрального разведывательного управления Джо Тернер возвращается с обеда в офис и обнаруживает всех своих коллег мертвыми. Мужчина быстро понимает, что за расправой стоят влиятельные силы внутри самой спецслужбы, а он стал следующей мишенью. Без боевой подготовки и поддержки герою приходится полагаться только на собственный интеллект, чтобы выжить и раскрыть заговор.

"Три дня Кондора": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мастерски созданную атмосферу паранойи и напряжения, а также убедительную актерскую игру Роберта Редфорда. В то же время некоторые обозреватели отмечают, что отдельные диалоги и сюжетные линии сейчас кажутся немного медленными.

"Джек Ричер" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,0

Среди бела дня снайпер расстреливает пятерых случайных прохожих. Впрочем, все улики указывают на бывшего военного Джеймса Барра. Во время допроса задержанный не дает никаких объяснений и просит лишь вызвать загадочного Джека Ричера. Бывший военный следователь прибывает на место событий и быстро осознает, что дело гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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"Джек Ричер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фильм за харизматичную игру Тома Круза, качественную постановку боевых сцен и отличную режиссуру Кристофера Маккуорри. Однако часть обозревателей критикует картину за слишком шаблонный сценарий.

"Особое мнение" (2002)

Рейтинг IMDb: 7,6

В будущем специальный отдел полиции задерживает преступников еще до того, как они успевают совершить убийство, опираясь на видения провидцев. Руководитель этого подразделения Джон Андертон искренне верит в безупречность системы, пока сам не становится главным подозреваемым в будущем преступлении. Мужчина скрывается от бывших коллег и пытается доказать, что даже самый совершенный механизм правосудия может ошибаться.

"Особое мнение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты восхищаются визуальным стилем Стивена Спилберга, глубокой идеей и напряженным сюжетом. В то же время отдельные обозреватели отмечают, что финал истории получился слишком мягким на фоне мрачной атмосферы всего фильма.

Кстати, Том Круз очень постарался, чтобы перевоплотиться ради новой роли в фильме "Диггер".