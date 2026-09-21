Як передає pagesix, у подкасті New Heights Круз розповів, що спочатку накладання гриму займало близько шести годин щодня. І це без 12 годин зйомок щодня.

Тоді актор вирішив оптимізувати процес по-своєму. Він узяв дошку, маркер і секундомір та почав рахувати, скільки часу займає накладання кожної окремої деталі гриму.

Фільм "Діггер": дивитись трейлер

Команда спочатку заявила, що скоротити час неможливо. Проте, після серії тренувань процес скоротили з шести годин до менш ніж однієї.

Образ виявився не надто комфортним

У фільмі Круз грає вигаданого нафтового магната. Крім гриму на обличчі та сивого волосся, актор носить спеціальний костюм, який змінює його статуру.

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За словами Круза, під усіма цими накладками було дуже спекотно, тому доводилося регулярно робити перерви з вентилятором. Додаткова вага також давала навантаження на коліна й усе тіло.

Нагадаємо, новий фільм з Томом Крузом "Діггер" має вийти в кінотеатрах 2 жовтня.



