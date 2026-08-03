Что посмотреть после "Одиссеи": 5 эпических фильмов о древних богах и воинах для идеального вечера

Новая масштабная работа Кристофера Нолана "Одиссея" покорила мир и вновь пробудила у зрителей интерес к древнегреческим мифам. Если после выхода из кинозала вы до сих пор находитесь под впечатлением от этого фильма и срочно ищете, что посмотреть в том же духе, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.

24 Канал собрал культовые фильмы, которые позволят вам еще на несколько вечеров окунуться в эту невероятную атмосферу Древнего мира.

"300 спартанцев" (2006)

В 480 году до нашей эры огромная персидская армия отправляется на войну в Грецию, чтобы полностью ее покорить. На пути многотысячного нашествия встает бесстрашный царь Леонид вместе с тремя сотнями спартанских воинов. Осознавая, что идут на верную смерть, они вступают в бой в узком Фермопильском ущелье. Их цель – продержаться как можно дольше и дать другим греческим городам время объединиться для решающего удара.

"300 спартанцев": смотрите трейлер фильма онлайн

"Гладиатор" (2000) и "Гладиатор 2" (2024)

Выдающийся римский генерал Максимус был любимцем императора, но в один день теряет все из-за подлого наследника престола Коммода. Преданного генерала лишают имени, убивают его семью и продают в рабство. Теперь единственное, что держит Максимуса в этом мире, – это желание выжить на арене Колизея и добраться до человека, который разрушил его жизнь.

"Гладиатор": смотрите трейлер фильма онлайн

"Битва титанов" (2010)

Персей – сын верховного бога Зевса, выросший среди простых людей и даже не подозревавший о своем происхождении. Все меняется, когда из-за козней бога подземного царства Аида гибнет его приемная семья, а сам Олимп угрожает полностью уничтожить город Аргос. Чтобы отомстить и спасти людей от гнева богов, Персей отправляется в опасный поход через самые мрачные уголки мира, где ему предстоит столкнуться с самыми страшными мифическими чудовищами.

"Битва титанов": смотрите трейлер фильма онлайн

"Александр" (2004)

Историческая драма Оливера Стоуна освещает жизнь одного из величайших полководцев всех времен – Александра Македонского. Взойдя на престол в 20 лет, он всего за десятилетие покорил почти весь известный тогда мир, продвинувшись от Греции вплоть до границ Индии. Интересно, что сюжет фильма сосредоточен также на психологических травмах, одиночестве и внутренних конфликтах царя.

"Александр": смотрите трейлер фильма онлайн

На днях наша редакция сравнила две главные киноадаптации древнегреческих легенд – фильмы "Троя" (2004) и "Одиссея" (2026).