Это замечательная история о том, как, имея великую мечту и веру, можно не только добиться безумного успеха, но и изменить жизнь рядом.

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"Вонка": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы уже были в кинотеатрах и вдохновились атмосферой "Вонки", то новая подборка 24 Канала вам точно понравится. Если же "Вонки" до сих пор нет в списке фильмов, уже просмотревших в этом году, то спешите за порцией наслаждения, ведь прокат завершается.

Какие фильмы посмотреть, если понравился "Вонка"

"Чарли и шоколадная фабрика"

Начнем с художественного фильма Тима Бертона, напрямую связанного с "Вонкой". Эту ленту, созданную по книге Роальда Дала, мир увидел в 2005 году.

Юный Чарли Бакет живет в бедности с родителями, дедушкой и бабушкой. Однажды он находит золотой билет на экскурсию в роскошную шоколадную фабрику Вилли Вонки. Внутри фабрики на Чарли, его дедушку и еще четырех школьников, которым удалось попасть на экскурсию, ждет множество приключений.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Алладин"

Это фэнтези 2019 также станет вашим любимым. По сюжету уличный вор Алладин спасает принцессу Жасмин от гнева разъяренного торговца. Алладин и не подозревает, что сразу влюбится в девушку. В то же время советник султана Джафар стремится найти волшебную лампу, чтобы освободить от нее Джина, который поможет захватить власть над королевством. Джафар встречает Алладина и предлагает сделку: парень должен раздобыть волшебную лампу, а получит богатство, которое поможет завоевать Жасмин. И все ли так просто?

"Алладин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Алиса в Стране чудес"

Еще одно фэнтези Тима Бертона, который заполонит ваше сердце. Этот фильм снят по мотивам одноименной книги Льюиса Кэррола. Режиссер показал свободное переосмысление сказок "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье".

"Алиса в Стране чудес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щелкунчик и четыре королевства"

События происходят в Лондоне второй половины XIX века. Клара Штальбаум вместе с семьей отправляется на рождественский бал, где получает тайный ключ, благодаря которому попадает в параллельный мир, где идет война между четырьмя королевствами – Развлечений, Цветов, Снежинок и Сладостей. Клара пытается положить конец этой враждебности.

"Щелкунчик и четыре королевства": смотрите онлайн трейлер фильма