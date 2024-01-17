Це чудова історія про те, як, маючи велику мрію і віру, можна не лише досягнути шаленого успіху, а й змінити життя тих, хто поруч.

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"Вонка": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви вже були в кінотеатрах та надихнулися атмосферою "Вонки", тоді нова добірка 24 Каналу вам точно сподобається. Якщо ж "Вонки" досі немає у списку фільмів, які вже переглянули цьогоріч, то поспішайте за порцією насолоди, адже прокат завершується.

Які фільми подивитися, якщо сподобався "Вонка"

"Чарлі та шоколадна фабрика"

Розпочнемо з художнього фільму Тіма Бертона, який безпосередньо пов'язаний з "Вонкою". Цю стрічку, створену за книгою Роальда Дала, світ побачив у 2005 році.

Юний Чарлі Бакет живе в бідності з батьками, дідусем і бабусею. Одного разу він знаходить золотий квиток на екскурсію до розкішної шоколадної фабрики Віллі Вонки. Всередині фабрики на Чарлі, його дідуся та ще чотирьох школярів, яким пощастило потрапити на екскурсію, чекає безліч пригод.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Алладін"

Це фентезі 2019 року також стане вашим улюбленим. За сюжетом, вуличний злодій Алладін рятує принцесу Жасмін від гніву розлюченого торговця. Алладін й не здогадується, що одразу закохається в дівчину. Водночас радник султана Джафар прагне знайти чарівну лампу, щоб звільнити з неї Джина, який допоможе захопити владу над королівством. Джафар зустрічає Алладіна й пропонує угоду: хлопець має роздобути чарівну лампу, а натомість отримає багатство, що допоможе завоювати Жасмін. Та чи все так просто?

"Алладін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аліса в Країні чудес"

Ще одне фентезі Тіма Бертона, що заполонить ваше серце. Цей фільм знятий за мотивами однойменної книги Льюїса Керрола. Режисер показав вільне переосмислення казок "Аліса в Країні чудес" та "Аліса в Задзеркаллі".

"Аліса в Країні чудес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лускунчик і чотири королівства"

Події відбуваються у Лондоні другої половини XIX століття. Клара Штальбаум разом з родиною відправляється на різдвяний бал, де отримує таємний ключ, завдяки якому потрапляє в паралельний світ, де триває війна між чотирма королівствами – Розваг, Квітів, Сніжинок і Солодощів. Клара намагається покласти край цій ворожості.

"Лускунчик і чотири королівства": дивіться онлайн трейлер фільму