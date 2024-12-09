Фавориты среди украинцев: 5 самых атмосферных новогодних фильмов, которые вернутся в тиктоке

С каждым днем Новый год и Рождество становятся все ближе, а вокруг уже чувствуется особая праздничная атмосфера. Запах хвои, мерцающие огни на елке, аромат мандаринов – все это создает неповторимое настроение, когда хочется окунуться в чудесный мир зимних праздников.

Об этом сообщает 24 Канал. Поэтому именно сейчас идеальное время, чтобы выбрать для себя лучшие фильмы, которые подарят вам ощущение детского восторга и тепла. Мы подготовили для вас список кинолент, которые недавно стали настоящими хитами в тиктоке.

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Фильмы, которые стали настоящими хитами в тиктоке

"Рождество с тобой"

В поисках вдохновения для создания праздничного хита популярная поп-звезда решает исполнить рождественское желание одного из ее поклонников. Молодежь часто имеет мечту встретиться с кумирами, поэтому несмотря на всю свою занятость, певица решает осуществить эту заветную мечту. В процессе встречи, что должна была быть лишь проявлением доброты и поддержки, она неожиданно для себя находит не только радость от того, что смогла подарить незабываемые мгновения своим фанатам, но и гораздо больше.

"Рождество с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пара на праздники"

Тиффани Уильямс с нетерпением ждет наступления Рождества, ведь в этот праздничный период она планирует воссоединиться со своим давним другом Бреттом, которого не видела уже несколько лет. Она решает, что именно сейчас, в атмосфере праздничной магии, будет лучшее время, чтобы признаться ему в своих чувствах, которые она лелеет еще с юности. Однако, когда Тиффани наконец встречает Бретта, она узнает, что он уже имеет новую подругу, и ее сердце наполняется разочарованием.

Казалось бы, все потеряно, но судьба имеет для Тиффани еще один сюрприз. Случайно ее пути пересекаются с Питером – мужчиной, который также переживает неудачу в личной жизни. Питер стремится вернуть свою возлюбленную, и, обнаружив, что Тиффани переживает похожие эмоции, он предлагает ей помочь друг другу.

"Пара на праздники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Замок на Рождество"

Популярная писательница, уставшая от постоянного внимания прессы и слухов, которые могут вызвать скандал, решает убежать от шума большого города и отправляется в Шотландию. Она надеется найти покой и вдохновение для написания новой книги, поэтому арендует старинный замок, расположенный среди живописных шотландских пейзажей. Впервые ступая на этот уютный островок, писательница сразу влюбляется в атмосферу старинной архитектуры и таинственный шарм замка, как будто скрывает в себе множество историй и легенд.

Однако ее спокойное пребывание неожиданно нарушает встреча с владельцем этого величественного имения – сварливым герцогом.

"Замок на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Давайте встретимся на следующее Рождество"

Лейла давно потеряла надежду найти мужчину своей мечты, но в этом году, под влиянием праздничного настроения и желания изменить свою жизнь, она решает сделать последнюю попытку. Все ее мысли сосредоточены на одной цели – снова встретить того самого мужчину, которого она встретила несколько лет назад на рождественском концерте группы Pentatonix в Нью-Йорке.

"Давайте встретимся в следующее Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Праздничные джентльмены"

По сюжету фильма, танцовщица из большого города, по имени Кейт, оказывается в затруднительном положении. Ее родители владеют небольшим рестораном в родном городке, но из-за экономических трудностей и конкуренции с другими заведениями, их бизнес на грани закрытия. Кейт, которая всю свою жизнь провела в суете большого города, решает вернуться домой, чтобы помочь семье спасти ресторан. Однако традиционное обслуживание заведения уже не приносит желаемого дохода, и Кейт понимает, что нужно что-то особенное, чтобы привлечь внимание новых клиентов.

"Праздничные джентльмены": смотрите онлайн трейлер фильма

Тогда она решает устроить в ресторане рождественское мужское шоу – идея, которая удивит местных жителей и привлечет внимание посетителей. Кейт организует веселую и зажигательную вечеринку, на которой местные ребята, переодевшись в костюмы Санты, танцуют и развлекают гостей. Все элементы шоу – от ярких костюмов до праздничной атмосферы – создают невероятно теплый и радостный праздник для всей общины.

Однако то, что Кейт даже не могла представить, стало настоящим чудом – среди участников шоу она встречает идеального парня.