Про це повідомляє 24 Канал. Тому саме зараз ідеальний час, щоб обрати для себе найкращі фільми, які подарують вам відчуття дитячого захвату і тепла. Ми підготували для вас список кінострічок, які нещодавно стали справжніми хітами в тіктоці.

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Фільми, які стали справжніми хітами в тіктоці

"Різдво з тобою"

У пошуках натхнення для створення святкового хіта популярна попзірка вирішує виконати різдвяне бажання одного з її шанувальників. Молодь часто має мрію зустрітися з кумирами, тож попри всю свою зайнятість, співачка вирішує здійснити цю заповітну мрію. У процесі зустрічі, що мала бути лише проявом доброти та підтримки, вона несподівано для себе знаходить не тільки радість від того, що змогла подарувати незабутні миті своїм фанатам, але й набагато більше.

"Різдво з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пара на свята"

Тіффані Вільямс з нетерпінням чекає настання Різдва, адже цього святкового періоду вона планує возз'єднатися зі своїм давнім другом Бреттом, якого не бачила вже кілька років. Вона вирішує, що саме зараз, в атмосфері святкової магії, буде найкращий час, щоб зізнатися йому у своїх почуттях, які вона плекає ще з юності. Проте, коли Тіффані нарешті зустрічає Бретта, вона дізнається, що він вже має нову подругу, і її серце наповнюється розчаруванням.

Здавалося б, усе втрачено, але доля має для Тіффані ще один сюрприз. Випадково її шляхи перетинаються з Пітером – чоловіком, який також переживає невдачу в особистому житті. Пітер прагне повернути свою кохану, і, виявивши, що Тіффані переживає схожі емоції, він пропонує їй допомогти один одному.

"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму

"Замок на Різдво"

Популярна письменниця, втомлена від постійної уваги преси та чуток, що можуть спричинити скандал, вирішує втекти від галасу великого міста та вирушає до Шотландії. Вона сподівається знайти спокій і натхнення для написання нової книги, тому орендує старовинний замок, розташований серед мальовничих шотландських пейзажів. Вперше ступаючи на цей затишний острівець, письменниця відразу закохується в атмосферу старовинної архітектури й таємничий шарм замку, що наче приховує в собі безліч історій та легенд.

Проте її спокійне перебування несподівано порушує зустріч з власником цього величного маєтку – сварливим герцогом.

"Замок на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зустріньмось наступного Різдва"

Лейла давно втратила надію знайти чоловіка своєї мрії, але цього року, під впливом святкового настрою і бажання змінити своє життя, вона вирішує зробити останню спробу. Всі її думки зосереджені на одній меті – знову зустріти того самого чоловіка, якого вона зустріла кілька років тому на різдвяному концерті гурту Pentatonix у Нью-Йорку.

"Зустріньмось наступного Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Святкові джентльмени"

За сюжетом фільму, танцівниця з великого міста, на ім'я Кейт, опиняється в скрутному становищі. Її батьки володіють невеликим рестораном у рідному містечку, але через економічні труднощі та конкуренцію з іншими закладами, їх бізнес на межі закриття. Кейт, яка все своє життя провела в метушні великого міста, вирішує повернутися додому, щоб допомогти родині врятувати ресторан. Однак традиційне обслуговування закладу вже не приносить бажаного доходу, і Кейт розуміє, що потрібно щось особливе, щоб привернути увагу нових клієнтів.

"Святкові джентльмени": дивіться онлайн трейлер фільму

Тоді вона вирішує влаштувати у ресторані різдвяне чоловіче шоу – ідея, яка здивує місцевих мешканців і приверне увагу відвідувачів. Кейт організовує веселу та запальну вечірку, на якій місцеві хлопці, переодягнувшись у костюми Санти, танцюють і розважають гостей. Всі елементи шоу – від яскравих костюмів до святкової атмосфери – створюють неймовірно тепле і радісне свято для всієї громади.

Проте те, що Кейт навіть не могла уявити, стало справжнім чудом – серед учасників шоу вона зустрічає ідеального хлопця.