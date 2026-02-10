4 душевных фильма, основанных не реальных событиях
Иногда фильмы помогают поверить в настоящую дружбу, особенно те, которые основаны на реальных событиях. С героями происходят разные события, однако им удается сохранить прочную связь.
24 Канал подготовил подборку душевных фильмов о дружбе. Они сняты на основе реальных событий.
Душевные фильмы о дружбе, основанные на реальных событиях
"Зеленая книга" (2018)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Тони Валлелонга не умеет держать язык за зубами, но прекрасно машет кулаками. В 1962 году его нанимает на работу один из лучших джазовых пианистов Доктор Дон Ширли. Дело в том, что музыканту нужен водитель, чтобы поехать на концерты. Мужчины отправляются в интересное путешествие по югу США.
"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма
"1+1" (2011)
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
После несчастного случая аристократа Филиппа парализовало, поэтому он вынужден искать помощника. Однажды на собеседование приходит темнокожий, грубый, бестактный Дрисс, который и получает эту работу.
"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма
"Особенные" (2019)
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Бруно и Малик работают в организациях, которые помогают детям с аутизмом. Как-то мужчины решают сотрудничать с молодежью из неблагополучных семей. Теперь они могут поддержать друг друга в мире, который их не принимает. Однако Бруно и Малик не сразу осознали, что придется "воспитывать" взрослых людей, которые росли в благополучных семьях и не имеют недостатков в развитии.
"Особенные": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бобу Тревино это нравится" (2024)
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
В фильме рассказывается о Лили, которая не может найти общий язык с отцом. В конце концов, он отрекается от дочери. Это событие меняет жизнь девушки. В социальных сетях она знакомится с тезкой отца – Бобом Тревином. Мужчина не имеет детей и переживает трудности в личной жизни и на работе. Неожиданно между ними завязывается дружба.
"Бобу Тревино это нравится": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие душевные фильмы посмотреть, когда хочется плакать?
"До встречи с тобой" (2016) – романтическая комедия с Эмилией Кларк и Сэмом Клафлином в главных ролях. Это история о Луизе, которая навсегда меняет жизнь Уильяма, передвигающегося на инвалидной коляске.
"Титаник" (1997) – культовая лента от режиссера Джеймса Камерона, которая рассказывает о трагедии на Титанике. Главных героев на экране воплотили непревзойденные Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.
"За пять шагов до любви" (2019) – американская мелодрама, в которой снялись Коул Спроус и Хейли Лу Ричардсон. Их герои имеют тяжелую болезнь, но она не может помешать настоящей любви.