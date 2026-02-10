4 душевных фильма, основанных не реальных событиях

Иногда фильмы помогают поверить в настоящую дружбу, особенно те, которые основаны на реальных событиях. С героями происходят разные события, однако им удается сохранить прочную связь.

24 Канал подготовил подборку душевных фильмов о дружбе. Они сняты на основе реальных событий.

Душевные фильмы о дружбе, основанные на реальных событиях

"Зеленая книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Тони Валлелонга не умеет держать язык за зубами, но прекрасно машет кулаками. В 1962 году его нанимает на работу один из лучших джазовых пианистов Доктор Дон Ширли. Дело в том, что музыканту нужен водитель, чтобы поехать на концерты. Мужчины отправляются в интересное путешествие по югу США.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

"1+1" (2011)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

После несчастного случая аристократа Филиппа парализовало, поэтому он вынужден искать помощника. Однажды на собеседование приходит темнокожий, грубый, бестактный Дрисс, который и получает эту работу.

"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма

"Особенные" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Бруно и Малик работают в организациях, которые помогают детям с аутизмом. Как-то мужчины решают сотрудничать с молодежью из неблагополучных семей. Теперь они могут поддержать друг друга в мире, который их не принимает. Однако Бруно и Малик не сразу осознали, что придется "воспитывать" взрослых людей, которые росли в благополучных семьях и не имеют недостатков в развитии.

"Особенные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бобу Тревино это нравится" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

В фильме рассказывается о Лили, которая не может найти общий язык с отцом. В конце концов, он отрекается от дочери. Это событие меняет жизнь девушки. В социальных сетях она знакомится с тезкой отца – Бобом Тревином. Мужчина не имеет детей и переживает трудности в личной жизни и на работе. Неожиданно между ними завязывается дружба.

"Бобу Тревино это нравится": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие душевные фильмы посмотреть, когда хочется плакать?