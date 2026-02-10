24 Канал підготував добірку душевних фільмів про дружбу. Вони зняті на основі реальних подій.

Душевні фільми про дружбу, засновані на реальних подіях

"Зелена книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Тоні Валлелонга не вміє тримати язика за зубами, проте чудово махає кулаками. У 1962 році його наймає на роботу один із найкращих джазових піаністів Доктор Дон Ширлі. Річ у тім, що музиканту потрібен водій, щоб поїхати на концерти. Чоловіки відправляються у цікаву подорож півднем США.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

"1+1" (2011)

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Після нещасного випадку аристократа Філіппа паралізувало, тому він змушений шукати помічника. Одного разу на співбесіду приходить темношкірий, грубий, нетактовний Дрісс, який і отримує цю роботу.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Особливі" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Бруно і Малік працюють в організаціях, які допомагають дітям з аутизмом. Якось чоловіки вирішують співпрацювати з молоддю з неблагополучних сімей. Тепер вони можуть підтримати одне одного у світі, що їх не приймає. Проте Бруно і Малік не одразу усвідомили, що доведеться "виховувати" дорослих людей, які росли в благополучних сім'ях і не мають вад у розвитку.

"Особливі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Боб Тревіно поставив like" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

У фільмі розповідається про Лілі, яка не може порозумітися з батьком. Зрештою, він відрікається від доньки. Ця подія змінює життя дівчини. У соціальних мережах вона знайомиться з тезкою батька – Бобом Тревіном. Чоловік не має дітей і переживає труднощі в особистому житті та на роботі. Несподівано між ними зав'язується дружба.

"Боб Тревіно поставив like": дивіться онлайн трейлер фільму

