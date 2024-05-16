Такие истории завоевывают сердца киноманов по всему миру. Поэтому Кино 24 расскажет, в каких кинолентах ярко сняты фиктивные браки.

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"Предложение"

Эндрю Пакстон всегда мечтал о карьере в большом издательстве. Сейчас он работает там всего лишь помощником жесткой и деспотичной Маргарет Тейт. Однако, похоже, удача наконец-то на его стороне. Когда Маргарет грозит депортация, она вынашивает дикий план – Эндрю должен жениться на ней. Сперва он не хотел этого делать, однако, в конце концов, все же согласился. Теперь, чтобы обмануть агента иммиграционной службы, парочка "влюбленных" отправляются к родителям жениха, где Маргарет ждет море сюрпризов.

"Предложение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фальшивая помолвка"

Эта кинолента рассказывает о парне и девушке, которые дружат с самого детства. Джош и Молли вместе родились и выросли в Чикаго, однако со временем каждый из них переехал в Лос-Анджелес.

Вернуться в родные края их вынудило замужество мамы Молли. Перед тем, как приехать домой Джош расстался со своей девушкой, которая уже планировала их свадьбу, а Молли же бросила своего парня, ведь тот соврал им, что не женат. Так, двое одиноких друзей отправляются в родной Чикаго, однако по дороге туда Джош узнает, что его отец тяжело болен. Единственное, что он хотел бы видеть еще при жизни, это невесту своего сына. Так, оказавшись в затруднительном положении, Джош решает обратиться за помощью к верной подруге Молли, которая и должна сыграть роль его возлюбленной. Эта парочка даже представить себе не могла, как для них это закончится..

"Фальшивая помолвка": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Жена напрокат"

По сюжету, Дэнни – очаровательный холостяк, который имеет уникальный подход к знакомствам. Мужчина сперва надевает обручальное кольцо, а потом рассказывает слезные истории о своей прошлой супружеской жизни, тем самым получая сочувствие и желание помочь от девушек.

Однако, при знакомстве с очередной красоткой Палмер возникли проблемы, ведь она хочет познакомиться с женой Дэнни. Он не стремится говорить, что нагло соврал, поэтому, не придумав ничего лучшего, предлагает своей помощнице Кэтрин временно сыграть роль его жены. Она соглашается, однако все же уверена, что эта авантюра ни к чему хорошему не приведет.

"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы хотите посмотреть интересные романтические фильмы, где любовь рождается из того, что сначала казалось фиктивным, эти киноленты идеально подойдут. Приятного просмотра!