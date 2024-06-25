3 фильма о футболе, которые должен увидеть каждый болельщик

В среду, 26 июня, состоится футбольный матч между национальными сборными Украины и Бельгии. Это третий тур группового этапа Евро-2024. Игра стартует в 19:00 по киевскому времени. А пока можно посмотреть ленты об этом виде спорта, чтобы вдохновиться и приготовиться болеть за любимую команду.

Редакция Кино 24 собрала несколько интересных фильмов о футболе, которые стоит посмотреть всем поклонникам. Выбирайте, что включить накануне матча!

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"Пеле: Рождение легенды"

Биографический фильм о Пеле – легенде бразильского футбола вышел на экраны в 2016 году. В нем, в частности, рассказывается о детских годах звезды и победе на Чемпионате мира в Швеции. Папа футболиста не смог построить успешную карьеру, поскольку получил травму, когда был еще совсем молодым. Родители Пеле не имели много денег, но пытались дать детям все, что нужно.

"Пеле: Рождение легенды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Юнайтед"

Фильм снят на основе реальных событий. Зрители смогли его увидеть в 2011 году. В 1958 году английская футбольная команда "Манчестер Юнайтед" попала в страшную авиакатастрофу. Случилось это в Мюнхенском аэропорту, трагедия унесла жизни многих игроков, однако выжить удалось сэру Бобби Чарльтону. Именно он в 1966 году стал лучшим футболистом Европы.

"Юнайтед": смотрите онлайн трейлер фильма

"Играй, как Бекхэм"

Главная героиня фильма – девушка, по имени Джесс. Несмотря на юный возраст, она хочет построить успешную футбольную карьеру и имеет собственного кумира – Дэвида Бекхэма, который ранее играл в "Манчестер Юнайтед". Джесс стремится показать ребятам, что девушки также могут достичь значительных результатов в футболе. Однако у семьи совсем другие планы на нее – удачное замужество и работа юристом.

"Играй, как Бекхэм": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите увлекательные фильмы накануне матча Украина-Бельгия. Они смогут придать вам сил и энергии, чтобы поддерживать украинскую команду!