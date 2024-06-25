Редакція Кіно 24 зібрала декілька цікавих фільмів про футбол, які варто подивитися усім шанувальникам. Обирайте, що увімкнути напередодні матчу!

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"Пеле: Народження легенди"

Біографічний фільм про Пеле – легенду бразильського футболу вийшов на екрани у 2016 році. У ньому, зокрема, розповідається про дитячі роки зірки та перемогу на Чемпіонаті світу у Швеції. Тато футболіста не зміг побудувати успішну кар'єру, оскільки зазнав травми, коли був ще зовсім молодим. Батьки Пеле не мали багато грошей, але намагалися дати дітям все, що потрібно.

"Пеле: Народження легенди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Юнайтед"

Фільм знятий на основі реальних подій. Глядачі змогли його побачити у 2011 році. У 1958 році англійська футбольна команда "Манчестер Юнайтед" попала у страшну авіакатастрофу. Трапилося це у Мюнхенському аеропорту, трагедія забрала життя багатьох гравців, однак вижити вдалося серу Боббі Чарльтону. Саме він у 1966 році став найкращим футболістом Європи.

"Юнайтед": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грай, як Бекхем"

Головна героїня фільму – дівчина, на ім'я Джесс. Попри юний вік, вона хоче побудувати успішну футбольну кар'єру та має власного кумира – Девіда Бекхема, який раніше грав у "Манчестер Юнайтед". Джесс прагне показати хлопцям, що дівчата також можуть досягнути значних результатів у футболі. Однак у сім'ї зовсім інші плани на неї – вдале заміжжя та робота юристкою.

"Грай, як Бекхем": дивіться онлайн трейлер фільму

Переглядайте захопливі фільми напередодні матчу Україна-Бельгія. Вони зможуть додати вам сил та енергії, щоб підтримувати українську команду!