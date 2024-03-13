Фильмы о футболе показывают не только яркие моменты на поле, которые заставляют затаить дыхание, но и углубляют в неустанную жажду победы. Кино 24 решило собрать 7 атмосферных фильмов о футболе, которые кинематограф подарил поклонникам этого вида спорта.

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"Пеле: Рождение легенды", 2016

Кинолента покажет жизнь лучшего футболиста прошлого века – легендарного Пеле. За свою карьеру бразильский футболист забил более 1000 голов и выиграл множество титулов и чемпионатов. Недаром его называют "Король футбола".

Сюжет этого фильма фокусируется на обороте большого спорта, рассказывая о самой знаменитой звезде футбола – Пеле, который однажды стал лучшим в своем деле.

До того, как завоевать всемирное признание, этот талантливый бразилец прошел нелегкий путь, который закалил характер выдающегося спортсмена. Кинолента показывает зрителю детство Пеле, а также его первые серьезные победы.

"Пеле: Рождение легенды": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Гол", (трилогия, 2005, 2007, 2009)

Эта киноработа точно заинтересует заядлых болельщиков, ведь действие разворачивается в мире профессионального футбола.

История рассказывает об амбициозном юноше Сантьяго Муньеса, который мечтает играть в футбол на самых известных стадионах. Свое свободное время парень проводит на поле, отрабатывая различные техники. Однажды он привлекает внимание бывшего спортсмена Глена, который приглашает его в Англию.

Глен обещает организовать ему встречу с тренером "Ньюкасл Юнайтед". Так, Муньес начинает собирать деньги на поездку, хотя родственники не разделяют его стремлений. Они утверждают, что мечты юноши о футболе – это бессмысленное детство. Однако судьбу не обойдешь стороной. В карьеру внука решила вложиться бабушка. Благодаря ей он отправляется в Англию. Что же ждет дальше амбициозного парня Сантьяго, который живет футболом?

"Гол": смотрите онлайн трейлер фильма

"Проклятый Юнайтед", 2009

Среди лучших фильмов о футболистах безусловно можно назвать историю о нападающем Брайане Клафе, который становится тренером клуба среднего уровня "Дерби Каунти". Футбол занимал большую часть в жизни Брайана. Более того, он был его главной страстью. И он в который раз доказывает это, приведя своих подопечных к чемпионскому титулу.

Такого уровня успехи тренера дают его карьере большой толчок. Так, главному герою предлагают возглавить "звездный" клуб. Какое решение примет Клаф и что из этого получится в дальнейшем?

"Проклятый Юнайтед": смотрите онлайн трейлер фильма

"Костолом", 2001

Этот спортивный фильм о футболе в жанре комедии рассказывает историю Дэнни Миана, которого исполняет бывший футболист Винни Джонс. Так, по сюжету, Дэнни бывший игрок сборной Англии по футболу, который ушел из спорта в связи с подозрениями в договорных матчах, сел в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии и оскорбления в адрес полицейских.

После неприятного инцидента, когда надзиратель избил его друга, Дэн решает создать футбольную команду из заключенных и сыграть с надзирателями матч. Мужчине все удается, однако начальник тюрьмы ставит большие деньги на победу надзирателей и угрожает Миану, что если он выиграет, то очень не скоро выйдет из тюрьмы. Такой ультиматум ставит Дэнни перед тяжелым выбором.

Напряженный сюжет и хорошо подобранный актерский состав делают этот фильм классикой спортивного жанра.

"Костолом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хулиганы Зеленой улицы", 2005

Этот фильм, пожалуй, один из самых популярных кинолент о футбольных фанатах, без которых трудно представить саму игру. В центре сюжета студент факультета журналистики Мэтт Бакнер, которого несправедливо отчислили из Гарварда.

Он отправляется к сестре Шеннон в Лондон, где обзаводится новыми друзьями. Муж Шеннон Стив знакомит Мэтта с младшим братом Питом, который является футбольным хулиганом. Он открывает мир футбольных хулиганов, которые живут по особым правилам, и для Мэтта. Теперь герой становится участником одной из самых жестоких фанатских группировок Лондона.

"Хулиганы Зеленой улицы": смотреть онлайн трейлер фильма

"Играй, как Бекхэм", 2002

Подборку лучших фильмов о футболе сложно представить без этой комедийной мелодрамы.

По сюжету, 18-летняя Джесс убеждена, что хочет посвятить жизнь любимой игре. Семья девушки мечтает о ее карьере юриста. Однако, у Джесс свои интересы, а именно футбол. Кумиром девушки является – легендарный футболист Дэвид Бекхэм. Ее комната обклеена его плакатами. В свободное время девушка всегда играет в парке в футбол.

Во время очередной тренировки девушка знакомится с юной американкой Джулз, которая приглашает ее стать участницей женской футбольной команды.

"Играй, как Бекхэм": смотрите онлайн трейлер фильма

"Она – мужчина", 2006

Эта добрая, позитивная комедия – мелодрама расскажет об амбициозной девушке, которая ради футбола готова идти на авантюры.

По сюжету, 17-летняя Виола безупречно владеет мячом и не представляет своей жизни без футбола. Неожиданно она узнает, что женскую команду не допускают к участию в футбольном турнире. Обдумав ситуацию, героиня решается на отчаянный шаг – переоделась и выдать себя за своего брата-близнеца. Так, авантюрная девушка и перешла в мужскую команду, а к тому же еще и влюбилась в соседа по комнате.

"Она – мужчина": смотрите онлайн трейлер фильма

В этой подборке представлены эмоциональные и интересные фильмы о футболе, предлагающие билет в увлекательный мир этого вида спорта. Поэтому собирайте друзей и смотрите фильмы, которые позволят вам окунуться в футбольную атмосферу.