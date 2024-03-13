Фільми про футбол показують не тільки яскраві моменти на полі, які змушують затамовувати подих, а й заглиблюють у невпинну жагу до перемоги. Кіно 24 вирішило зібрати 7 атмосферних фільмів про футбол, які кінематограф подарував шанувальникам цього виду спорту.

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"Пеле: Народження легенди", 2016

Кінострічка покаже життя найкращого футболіста минулого століття – легендарного Пеле. За свою кар'єру бразильський футболіст забив понад 1000 голів і виграв безліч титулів і чемпіонатів. Недаремно його називають "Король футболу".

Сюжет цього фільму фокусується на звороті великого спорту, розповідаючи про найзнаменитішу зірку футболу – Пеле, який одного разу став найкращим у своїй справі.

До того, як завоювати всесвітнє визнання, цей талановитий бразилець пройшов нелегкий шлях, який загартував характер визначного спортсмена. Кінострічка показує глядачеві дитинство Пеле, а також його перші серйозні перемоги.

"Пеле: Народження легенди": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Гол", (трилогія, 2005, 2007, 2009)

Ця кіноробота точно зацікавить завзятих уболівальників, адже дія розгортається у світі професійного футболу.

Історія розповідає про амбітного юнака Сантьяго Муньєса, який мріє грати у футбол на найвідоміших стадіонах. Свій вільний час хлопець проводить на полі, відпрацьовуючи різні техніки. Одного разу він привертає увагу колишнього спортсмена Глена, який запрошує його до Англії.

Глен обіцяє організувати йому зустріч із тренером "Ньюкасл Юнайтед". Так, Муньєс починає збирати гроші на поїздку, хоча родичі не поділяють його прагнень. Вони стверджують, що мрії юнака про футбол – це безглузде дитинство. Проте долю не обійдеш стороною. В кар'єру онука вирішила вкластися бабуся. Завдяки їй він вирушає в Англію. Що ж чекає далі на амбітного хлопця Сантьяго, який марить футболом?

"Гол": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проклятий Юнайтед", 2009

Серед найкращих фільмів про футболістів безумовно можна назвати історію про нападаючого Брайана Клафа, який стає тренером клубу середнього рівня "Дербі Каунті". Футбол займав левову частку в житті Браяна. Ба більше, він був його головною пристрастю. І він вкотре доводить це, привівши своїх підопічних до чемпіонського титулу.

Такого рівня успіхи тренера дають його кар'єрі неабиякий поштовх. Так, головному герою пропонують очолити "зірковий" клуб. Яке рішення прийме Клаф і що з цього вийде в подальшому?

"Проклятий Юнайтед": дивіться онлайн трейлер фільму

"Костолом", 2001

Цей спортивний фільм про футбол у жанрі комедії розповідає історію Денні Міана, якого виконує колишній футболіст Вінні Джонс. Так, за сюжетом, Денні колишній гравець збірної Англії з футболу, який пішов зі спорту в зв'язку з підозрами в договірних матчах, сів у в'язницю за водіння в нетверезому стані та образи на адресу поліцейських.

Після неприємного інциденту, коли наглядач побив його друга, Ден вирішує створити футбольну команду з ув'язнених і зіграти з наглядачами матч. Чоловіку все вдається, однак начальник в'язниці ставить великі гроші на перемогу наглядачів та погрожує Міану, що якщо він виграє, то дуже не скоро вийде з в'язниці. Такий ультиматум ставить Денні перед важким вибором.

Напружений сюжет та добре підібраний акторський склад роблять цей фільм класикою спортивного жанру.

"Костолом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хулігани Зеленої вулиці", 2005

Цей фільм, мабуть, один з найпопулярніших кінострічок про футбольних фанатів, без яких важко уявити саму гру. У центрі сюжету студент факультету журналістики Метт Бакнер, якого несправедливо відрахували з Гарварду.

Він вирушає до сестри Шеннон до Лондона, де обзаводиться новими друзями. Чоловік Шеннон Стів знайомить Метта з молодшим братом Пітом, який є футбольним хуліганом. Він відкриває світ футбольних хуліганів, які живуть за особливими правилами, і для Метта. Тепер герой стає учасником одного з найжорстокіших фанатських угруповань Лондона.

"Хулігани Зеленої вулиці": дивитися онлайн трейлер фільму

"Грай, як Бекхем", 2002

Добірку найкращих фільмів про футбол складно уявити без цієї комедійної мелодрами.

За сюжетом, 18-річна Джесс переконана, що хоче присвятити життя улюбленій грі. Сім'я дівчини мріє про її кар'єру юриста. Проте, у Джесс свої інтереси, а саме футбол. Кумиром дівчини є – легендарний футболіст Девід Бекхем. Її кімната обклеєна його плакатами. У вільний час дівчина завжди грає в парку в футбол.

Під час чергового тренування дівчина знайомиться із юною американкою Джулз, яка запрошує її стати учасницею жіночої футбольної команди.

"Грай, як Бекхем": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вона – чоловік", 2006

Ця добра, позитивна комедія – мелодрама розповість про амбітну дівчину, яка заради футболу ладна йти на авантюри.

За сюжетом, 17-річна Віола бездоганно володіє м'ячем і не уявляє свого життя без футболу. Несподівано вона дізнається, що жіночу команду не допускають до участі у футбольному турнірі. Обміркувавши ситуацію, героїня наважується на відчайдушний крок – переодягнулася та видати себе за свого брата-близнюка. Так, авантюрна дівчина і перейшла у чоловічу команду, а до того ще й закохалася у сусіда по кімнаті.

"Вона – чоловік": дивіться онлайн трейлер фільму

У цій добірці представлені емоційні та цікаві фільми про футбол, що пропонують квиток у захопливий світ цього виду спорту. Тож збирайте друзів та дивіться фільми, які дозволять вам поринути у футбольну атмосферу.