В новом материале Кино 24 выбирайте ленту, которая вам по вкусу. Среди них: "Призраки в Венеции", "Дом Гуччи", "Плохие парни навсегда", "Аллея ужаса".

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Фильмы о криминале

"Призраки в Венеции"

Эркюль Пуаро решил уйти на пенсию и находится в добровольном изгнании в самом гламурном городе мира. Там он неохотно соглашается посетить сеанс вызова духов в полузаброшенном жутком дворце. Когда один из гостей становится жертвой убийства, детектива втягивает в мир тайн и теней

"Призраки в Венеции": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом Гуччи"

Это криминально-историческая драма, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о моде, предательстве, жадности, семейных ценностях и мести.

В центре сюжета – история семьи Гуччи и конфликты внутри нее из-за желания контролировать модный бизнес. Леди Гага (в роли Патриции) не может простить Маурицио Гуччи (его сыграл Адам Драйвер) за его уход от семьи и новый роман, поэтому она придумывает кровавый план мести.

"Дом Гуччи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Плохие парни навсегда"

Майк Лоури и Маркус Бернетт – напарники по службе в полиции Майами. Они вместе уже раскрыли немало дел и поймали не одного плохого парня. Но Маркус устал: он мечтает о пенсии или хотя бы новом месте работы, учитывая свой возраст.

Мужчина решает стать частным детективом, думая, что это принесет большее спокойствие по сравнению с постоянной стрельбой. Однако по законам кинематографа все никогда не может быть так просто.

"Плохие парни навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Аллея ужаса"

Американский психологический триллер, снят режиссером Гильермо дель Торо по мотивам одноименного романа Уильяма Линдси Грэшама. В списке актеров: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Ричард Дженкинс, Рон Перлман, Руни Мара и Дэвид Стретейрн.

Главный герой – амбициозный карнавальный фокусник, умеет манипулировать людьми с помощью нескольких хорошо обдуманных слов. Но однажды он встречает женщину-психиатра, которая оказывается даже опаснее его самого.

"Аллея ужаса": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите трейлеры онлайн и выбирайте ленту для просмотра. Эта подборка точно обеспечит вам жуткий, но незабываемый вечер.