У новому матеріалі Кіно 24 обирайте стрічку, яка вам до смаку. Серед них: "Привиди у Венеції", "Дім Ґуччі", "Погані хлопці назавжди", "Алея жаху".

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Фільми про кримінал

"Привиди у Венеції"

Еркюль Пуаро вирішив піти на пенсію і перебуває у добровільному вигнанні у найбільш гламурному місті світу. Там він неохоче погоджується відвідати сеанс виклику духів у напівзанедбаному моторошному палаці. Коли один із гостей стає жертвою вбивства, детектива втягує у світ таємниць і тіней.\

"Привиди у Венеції": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім Ґуччі"

Це кримінально-історична драма, заснована на реальних подіях. Фільм розповідає про моду, зраду, жадібність, сімейні цінності й помсту.

У центрі сюжету – історія родини Ґуччі та конфлікти всередині неї через бажання контролювати модний бізнес. Леді Гага (у ролі Патриції) не може простити Мауріціо Ґуччі (його зіграв Адам Драйвер) за його відхід від сім'ї та новий роман, тому вона придумує кривавий план помсти.

"Дім Ґуччі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Погані хлопці назавжди"

Майк Лоурі та Маркус Бернетт – напарники по службі в поліції Маямі. Вони разом вже розкрили чимало справ і зловили не одного поганого хлопця. Але Маркус втомився: він мріє про пенсію або хоча б нове місце роботи, враховуючи свій вік.

Чоловік вирішує стати приватним детективом, думаючи, що це принесе більший спокій порівняно з постійною стріляниною. Проте за законами кінематографа все ніколи не може бути так просто.

"Погані хлопці назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Алея жаху"

Американський психологічний трилер, знятий режисером Гільєрмо дель Торо за мотивами однойменного роману Вільяма Ліндсі Грешама. У списку акторів: Бредлі Купер, Кейт Бланшетт, Віллем Дефо, Тоні Коллетт, Річард Дженкінс, Рон Перлман, Руні Мара та Девід Стретейрн.

Головний герой – амбітний карнавальний фокусник, вміє маніпулювати людьми за допомогою кількох добре обміркованих слів. Але одного дня він зустрічає жінку-психіатра, яка виявляється навіть небезпечнішою за нього самого.

"Алея жаху": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться трейлери онлайн та обирайте стрічку для перегляду. Ця добірка точно забезпечить вам моторошний, але незабутній вечір.