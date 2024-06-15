Солнце, море, пляж: 3 крутых фильма о летнем отдыхе

Уже середина июня, а впереди еще более двух месяцев лета. Люди активно планируют отпуска, чтобы отдохнуть от работы. Некоторые отправятся на заслуженный отдых еще не скоро, но спасти дождливые дни или теплые вечера может веселое кино.

Редакция Кино 24 готова поделиться с вами фильмами о летнем отдыхе. Они помогут немного расслабиться и зажечь вокруг хорошее настроение.

Не пропустите 3 лучшие комедии всех времен, которые можно посмотреть с компанией друзей

"Ибица"

Старший мужчина, по имени Филипп, знакомится с прекрасной Кэрол. Однако есть небольшая проблема: от предыдущего брака женщина имеет двоих детей, с которыми новому избраннику трудно поладить. Однажды Филипп решает, что нужно поехать в совместный отпуск, чтобы примириться. Новосозданная семья отправляется на отдых на Ибицу – такую идею выдвинул сын Кэрол. На острове люди много выпивают и развлекаются, поэтому Филиппу нужно вспомнить молодость.

"Ибица": смотрите онлайн трейлер фильма

"Горячие мамочки"

Три подруги, Элис, Сесиль и Соня, едут отдыхать на Лазурный берег. Они считают, что это поможет отвлечься от сложного жизненного периода. Женщины также должны там решить все вопросы с домом, который Сесиль собирается продавать. Как-то подруги знакомятся с тремя парнями и поддаются соблазну. После этой встречи случаются неожиданные ситуации.

"Горячие мамочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бассейн"

Писатель Жан-Поль Леруа и журналистка Марианна отдыхают вместе в Сен-Тропе. Они наслаждаются роскошной виллой, на территории которой есть бассейн. Затем к ним присоединяется товарищ Жана-Поля Гарри и его дочь. Однако оказывается, что Марианна – бывшая любовница гостя, что не нравится писателю. Отношения между мужчинами конкретно портятся.

"Бассейн": смотрите онлайн трейлер фильма

Зарядитесь летним настроением за просмотром фильмов, которые рекомендует наша редакция. Собирайтесь компанией друзей, чтобы провести время веселее!