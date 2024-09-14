Подарят незабываемый вечер: 4 фильма, от которых веет осенней атмосферой

Осень ассоциируется у большинства людей с резкой сменой погоды и атмосферными посиделками с кофе на улице или дома. Это время вдохновляет на поиск и просмотр новых фильмов и сериалов, которые подарят нужное настроение.

Кино 24 подготовил подборку кинолент, от которых веет осенней атмосферой. Один из вариантов обязательно разрисует ваш уютный вечер теплыми красками.

Не пропустите 7 современных украинских фильмов, которые стоит посмотреть в День кино

"Гордость и предубеждение" (2005)

Семья Беннетов проживает в Англии в конце XVIII века. Родители желают только лучшего своим пятерым дочерям, поэтому активно занимаются их личной жизнью. Для этого девушки идут на светские вечера, где неожиданно для себя знакомятся с загадочными мистерами Бингли и Дарси, которые недавно переехали в эту местность. Одна из дочерей, Элизабет, привлекла внимание господина Дарси, который точно не будет изменять своим принципам и покажет, что для него значит любовь.

"Гордость и предубеждение": смотрите трейлер онлайн

"Союз мертвых поэтов" (1989)

Престижная академия Уэллтон знаменита своими строгими правилами и традициями. Однако, все меняется с приходом нового преподавателя Джона Китинга, который предлагает группе студентов возобновить работу литературного клуба. Профессор дает важные наставления своим ученикам и возвращает им жажду жизни, на фоне которой один из ребят, Нил, решает признаться жестокому отцу о своих мечтах. После неудачного разговора с родным человеком, студента больше не вдохновляют речи Китинга, поэтому Нил делает то, что навсегда изменит жизнь всех его близких.

"Союз мертвых поэтов": смотрите трейлер онлайн

"Век Аделайн" (2015)

27-летняя Аделайн наслаждалась своей жизнью, пока не попала в страшную аварию. После трагедии девушка перестала стареть, поэтому не могла себе позволить привязываться к людям, потому что знала, что все они когда-то умрут. Уже прошло более ста лет как Аделайн живет в этом мире. За это время ей пришлось наблюдать за многочисленными смертями своих родных и друзей, что было невыносимым для девушки. Впрочем, встреча с одним мужчиной может вернуть Аделайн ее прошлую жизнь.

"Век Аделайн": смотрите трейлер онлайн

"Маленькие женщины" (2019)

События развиваются во время Гражданской войны в США. Сюжет рассказывает о четырех сестрах с разными характерами и судьбами. Джо мечтает стать писательницей и увлекается идеями феминизма. Мэг планирует посвятить свою жизнь семье и воспитанию детей. Бет борется со страшным заболеванием, тогда как Эми занимается творчеством. Девушек ждет немалое количество испытаний, которые им докажут ценность семьи и важность поиска своей мечты.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы помогут насладиться красотой осенних дней. Вдохновляйтесь этим прекрасным временем года и просматривайте киноленты с особой атмосферой.