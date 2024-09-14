Кіно 24 підготував добірку кінострічок, від яких віє осінньою атмосферою. Один з варіантів обов’язково розмалює ваш затишний вечір теплими фарбами.

Не пропустіть 7 сучасних українських фільмів, які варто подивитися у День кіно

"Гордість і упередження" (2005)

Сім'я Беннетів проживає в Англії наприкінці XVIII століття. Батьки бажають тільки найкращого своїм п’ятьом донькам, тому активно займаються їхнім особистим життям. Для цього дівчата йдуть на світські вечори, де несподівано для себе знайомляться з загадковими містерами Бінглі та Дарсі, які нещодавно переїхали до цієї місцевості. Одна з доньок, Елізабет, привернула увагу пана Дарсі, який точно не зраджуватиме свої принципи й покаже, що для нього означає кохання.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер онлайн

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Найпрестижніша академія Веллтон славнозвісна своїми суворими правилами та традиціями. Однак, все змінюється з приходом нового викладача Джона Кітинга, який пропонує групі студентів відновити роботу літературного клубу. Професор дає важливі настанови своїм учням та повертає їм жагу до життя, на тлі якої один з хлопців, Ніл, вирішує зізнатися жорстокому батьку про свої мрії. Після невдалої розмови з рідною людиною, студента більше не надихають промови Кітинга, тому Ніл робить те, що назавжди змінить життя усіх його близьких.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер онлайн

"Вік Аделайн" (2015)

27-річна Аделайн насолоджувалася своїм життям, поки не потрапила в страшну аварію. Після трагедії дівчина перестала старіти, тому не могла собі дозволити прив'язуватися до людей, бо знала, що всі вони колись помруть. Вже пройшло понад сто років як Аделайн живе в цьому світі. За цей час їй довелося спостерігати за численними смертями своїх рідних та друзів, що було нестерпним для дівчини. Втім, зустріч з одним чоловіком може повернути Аделайн її минуле життя.

"Вік Аделайн": дивіться трейлер онлайн

"Маленькі жінки" (2019)

Події розвиваються під час Громадянської війни в США. Сюжет розповідає про чотирьох сестер з різними характерами та долями. Джо мріє стати письменницею та захоплюється ідеями фемінізму. Мег планує присвятити своє життя сім'ї та вихованню дітей. Бет бореться зі страшним захворюванням, тоді як Емі займається творчістю. На дівчат чекає чимала кількість випробувань, які їм доведуть цінність родини та важливість пошуку своєї мрії.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми допоможуть насолодитися красою осінніх днів. Надихайтеся цією прекрасною порою року та переглядайте кінострічки з особливою атмосферою.