Поэтому смотрите в материале 24 Канала подборку фильмов, в которых главные герои которых не сдаются и борются за свою любовь. Выбирайте ленту и стройте крепкие отношения, которые сделают вас счастливыми.

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Фильмы, которые заменят поход к психологу

"Близость"

У писателя Дэна хватает таланта только на написание некрологов для газет. Однажды он встречает очаровательную и привлекательную стриптизершу Элис, и они мгновенно влюбляются друг в друга. Однако страсть к Элис теряет свою интенсивность, и Дэн влюбляется в модного фотографа Анну. Однажды, совершенно не подозревая, он представляет ее врачу, по имени Ларри. Начинается сложный любовный четырехугольник между ними, из которого не так уж и просто выбраться...

"Близость": смотрите онлайн трейлер фильма

"Больше, чем любовь"

Семь лет назад, во время полета в Нью-Йорк, Оливер и Эмили познакомились. На тот момент между ними не возникло искры, но судьба ставила их друг против друга год за годом. Вскоре их отношения переросли в дружбу. Оливер влюблялся в других девушек, Эмили общалась с другими парнями, делясь своими переживаниями. Это продолжалось, пока они не поняли, что счастье на протяжении всех этих лет было рядом с ними.

"Больше, чем любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Валентинка"

Дин и Синди состоят в браке несколько лет, и с каждым днем их семейная жизнь становится все больше похожей на неприятный сон. Когда они познакомились, их любовь была глубокой, но со временем они устали от этих чувств. Смогут ли они сохранить и оживить те хрупкие чувства любви и страсти, оставшиеся в их сердце?

"Валентинка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прошлой ночью в Нью-Йорке"

Майкл и Джоанна, молодая пара, красивые и успешные, но только одна ночь может поставить под сомнение их отношения. Джоанна начинает чувствовать, что Майкл заинтересован в своей новой сотруднице, с которой они должны отправиться в командировку. Это вызывает у нее определенные сомнения, поэтому на следующий день, встретив своего бывшего возлюбленного, она принимает его приглашение на ужин без колебаний. Так начинается ночь, которая станет испытанием для верности в браке.

"Прошлой ночью в Нью-Йорке": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бруклин"

Очаровательная молодая женщина, Эйлиш Лейси, покидает свою родную ирландскую деревню и переезжает в Америку, с целью найти стабильную работу. Постепенно она адаптируется к новой жизни вдали от дома и наслаждается ощущением свободы. Эйлиш влюбляется в привлекательного парня, но трагические события заставляют ее вернуться в родную страну, где появляется другой мужчина. Теперь Эйлиш становится перед важным выбором.

"Бруклин": смотрите онлайн трейлер фильма